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金山匪劫車後魯莽駕駛 翻車落網

記者劉先進╱舊金山報導
7月22日晚上，舊金山的36歲的尼爾森和31歲的博翰姆劫持受害者的車輛出行，結果車輛翻車，受害者受輕傷。尼爾森也受傷。最終警方將兩個嫌犯逮捕。（取自警方推特）
7月22日晚上，舊金山的36歲的尼爾森和31歲的博翰姆劫持受害者的車輛出行，結果車輛翻車，受害者受輕傷。尼爾森也受傷。最終警方將兩個嫌犯逮捕。（取自警方推特）

舊金山最近發生一起離奇劫車案。7月22日晚上，舊金山的36歲的尼爾森（Kevin Nelson）和31歲的博翰姆（Jennifer Bonham）劫持受害者的車輛出行，結果車輛翻車，受害者受輕傷，尼爾森也受傷。最終警方將兩個嫌犯逮捕，他們被指控劫車、接收被盜車輛、魯莽駕駛等罪名。

7月22日晚7時19 分左右，派往米慎分局的舊金山警員接到報告，稱19街與Sanchez街交匯處發生一起只涉及一輛車的相撞事故。在現場，警官發現一輛汽車翻倒在地，目擊者告訴警員，所有乘員都已下車並逃離現場，警員無法找到車內人員。接著，一名受害者向警官稱，是肇事車輛的車主，受害者稱，當時他正坐在第 19街和Dolores街附近的車裡，有不明身分的嫌犯上前劫持了他的車，受害者稱其受傷沒有生命危險。

舊金山警局劫案組的調查員接手本案。在調查過程中，他們發現有兩名疑犯，是來自舊金山的36歲的尼爾森（Kevin Nelson）和31歲的博翰姆。25日下午 5時54分左右，調查人員在松樹街1400街區找到了尼爾森和博納姆，並順利將他們拘留。

尼爾森因劫車、接收被盜車輛和共謀等罪名被拘留，他在7月22日撞車受傷，這次逮捕後，被送往當地醫院接受治療，博翰姆被送往舊金山縣第一監獄，並因劫車、接收被盜車輛、魯莽駕駛和串謀等罪名被收押。

警方表示，雖然已經實施了逮捕，但這仍是一項公開和積極的調查，任何知情者請致電415-575-4444聯繫警局，或發送短信至TIP411提供線索，並以舊金山市警察局開頭，舉報者可以保持匿名。

舊金山 監獄

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