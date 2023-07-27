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屋崙越南華僑遭劫車 團夥持AK47犯案

記者張曼琳╱屋崙報導
知情人士向屋崙警方提供的劫車案件錄像。（記者張曼琳╱截屏）
知情人士向屋崙警方提供的劫車案件錄像。（記者張曼琳╱截屏）

25日下午3時左右，屋崙國際大道（International Blvd）發生一起劫車案（Carjacking） ，受害者為一名50歲左右的華裔男性，受害者的女兒Jenny告訴本報，事情發生突然，一家人為此膽戰心驚。警方向Jenny表示，劫匪手持AK47自動步槍，為團夥作案。

Jenny向本報表示，當天她在Alameda市的家中準備出門上班，突然阿市警察上門敲門，是她的弟弟開門。警員告訴他們接到屋崙警局通知，Jenny的爸爸遭劫車後受傷被送往醫院，因為爸爸手機也隨車被偷走，也不記得子女的手機號碼，因此拜託警察上門通知家屬。

在聯繫到屋崙警員後，Jenny不得不向自己工作的餐館請假，和弟弟趕往醫院。警方告訴他們，根據案發現場菸酒店門前的監控錄像顯示，共有三人劫車，其中至少一人手持AK47自動步槍。Jenny的爸爸原本是打算去到國際大道的一間越南超市買東西，剛把車停在路邊就慘遭劫車，爸爸告訴她，劫車者均為年輕非裔，一開始Jenny爸爸沒看到劫匪有槍，曾試圖反抗，劫匪用槍柄衝擊Jenny爸爸的頭部後，他放棄反抗，劫匪搶走了車輛、手機、錢包和家門鑰匙。

不幸中的萬幸是有好心路人幫報警，警方約在半小時後到場，聯繫急救人員將他送入醫院，Jenny爸爸頭部傷口縫了近10針，除此之外並未大礙。Jenny和弟弟趕到醫院後，處理相關事宜，一家人到晚上10時才回家。

因為擔心劫匪通過爸爸駕照上的地址潛入家偷竊，他們當晚就將一張桌子擋在門後，Jenny媽媽凌晨4時還以為聽到有人開門，十分害怕，還好是虛驚一場，Jenny也已經安排好要換新門鎖。Jenny爸爸現在身體並無大礙，但因此事發生心情低落。

Jenny認為被偷的車輛應該很難找回，計畫申請保險補償，購買新車，心裡安慰自己「舊的不去，新的不來，重要的事家人平安。」

根據NBC電視台報導，屋崙市的劫車事件日益嚴峻，警方稱此為「令人震驚的轉變」。全市報告的劫車事件越來越多，屋崙警局警告，此前未受影響的Ridgemont 和 Skyline Hillcrest 社區的劫車事件激增。

根據警局發布的犯罪數據報告顯示，7月17日至7月23日一周內，有四人因暴力事件喪生，其中發生了36起槍擊事件、43起搶劫事件和9起劫車事件。

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