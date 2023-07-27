金山一連4宗 亞裔長者頻遇襲 謝安宜發聲

舊金山地檢長謝安宜（中）、警察局長史考特（右）和安老自助處行政總監鍾月娟（左）出席記者會。（記者張曼琳╱攝影）

本月舊金山 接連發生至少四宗亞裔 長者被攻擊的案件。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、警察局長史考特（ Bill Scott ）和華埠 長者社區組織，昨（26）日一同為亞裔長者發聲，強調不會容忍此類暴力行為。

63歲的女性華裔長者Yanfang Wu（音譯，吳艷芳）3日在舊金山市灣景區被推倒致死，案件被判定為意外事故，目前仍在調查中，尚未進行任何逮捕。10日，86歲在亞太裔婆婆在田德隆區也被推倒在地並慘遭毆打，被送醫治療，但無生命危險。目前尚不清楚警方是否已就此案實施逮捕。

接下來21日，27歲的屋崙居民拉姆齊（James Lee Ramsey）在Ellis街區無端襲擊一名88歲亞裔婆婆，他現被指控多項重罪。拉姆齊早在2021年曾在屋崙市中心，從背後襲擊了時任屋崙華埠商會會長陳錫澎。

三天後，本周一（24日）68歲的男性華裔長者在Excelsior區遭到襲擊，無生命危險；嫌犯多米諾（Andrew Domino）被捕並被指控襲擊和虐待長者罪名。

謝安宜和史考特26日在華埠花園角廣場舉行記者會。史考特表示，針對城市中最弱勢群體，亞太裔（AAPI ）長者的犯罪行為令人無法接受。本次記者會想要傳遞一個明確的信息：「我們將盡一切努力追究此類犯罪的責任。」

他說：「我對我們城市最近發生的幾起事件感到噁心。這些事件均涉及我們社區的長者。」他提及了21日88歲亞裔婆婆遭受「殘酷襲擊」的案件，慶幸嫌犯拉姆齊在好心人的幫助下被警員成功逮捕。

史考特承諾，將利用市長布里德簽署的新預算案提供給警局的更多資源，採取行動，與地檢長和社區成員合作，打擊此類犯罪。

謝安宜呼籲社區人士採取行動，確保社區中長者的安全。她表示，通過與警局的合作，成功地對兩起逮捕案件立案，並確保嫌犯保持羈押候審。她感謝與社區夥伴的合作，確保地檢長辦公室能夠為受害者提供更好的服務。

安老自助處（Self-Help for the Elderly）行政總監鍾月娟（Anni Chung）呼籲社區確保無人傷害長者，並表示，不明白為何弱勢的長者屢次成為被攻擊的目標：「雖然我們已經發出了數十、數千個口哨、胡椒噴霧，盡一切可以幫助我們的長者。但由於他們的虛弱和高齡，大多數長者無法自衛。」

鍾月娟指出，她了解起訴仇恨犯罪的門檻很高，也認為此類犯罪也可將其歸類為虐待長者重罪。希望行凶者能被長期關押。她感謝舊金山社區青年中心（CYC）合作一同幫助受害者。