我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

金山一連4宗 亞裔長者頻遇襲 謝安宜發聲

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜（中）、警察局長史考特（右）和安老自助處行政總監鍾月娟（左）出席記者會。（記者張曼琳╱攝影）
舊金山地檢長謝安宜（中）、警察局長史考特（右）和安老自助處行政總監鍾月娟（左）出席記者會。（記者張曼琳╱攝影）

本月舊金山接連發生至少四宗亞裔長者被攻擊的案件。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、警察局長史考特（ Bill Scott ）和華埠長者社區組織，昨（26）日一同為亞裔長者發聲，強調不會容忍此類暴力行為。

63歲的女性華裔長者Yanfang Wu（音譯，吳艷芳）3日在舊金山市灣景區被推倒致死，案件被判定為意外事故，目前仍在調查中，尚未進行任何逮捕。10日，86歲在亞太裔婆婆在田德隆區也被推倒在地並慘遭毆打，被送醫治療，但無生命危險。目前尚不清楚警方是否已就此案實施逮捕。

接下來21日，27歲的屋崙居民拉姆齊（James Lee Ramsey）在Ellis街區無端襲擊一名88歲亞裔婆婆，他現被指控多項重罪。拉姆齊早在2021年曾在屋崙市中心，從背後襲擊了時任屋崙華埠商會會長陳錫澎。

三天後，本周一（24日）68歲的男性華裔長者在Excelsior區遭到襲擊，無生命危險；嫌犯多米諾（Andrew Domino）被捕並被指控襲擊和虐待長者罪名。

謝安宜和史考特26日在華埠花園角廣場舉行記者會。史考特表示，針對城市中最弱勢群體，亞太裔（AAPI ）長者的犯罪行為令人無法接受。本次記者會想要傳遞一個明確的信息：「我們將盡一切努力追究此類犯罪的責任。」

他說：「我對我們城市最近發生的幾起事件感到噁心。這些事件均涉及我們社區的長者。」他提及了21日88歲亞裔婆婆遭受「殘酷襲擊」的案件，慶幸嫌犯拉姆齊在好心人的幫助下被警員成功逮捕。

史考特承諾，將利用市長布里德簽署的新預算案提供給警局的更多資源，採取行動，與地檢長和社區成員合作，打擊此類犯罪。

謝安宜呼籲社區人士採取行動，確保社區中長者的安全。她表示，通過與警局的合作，成功地對兩起逮捕案件立案，並確保嫌犯保持羈押候審。她感謝與社區夥伴的合作，確保地檢長辦公室能夠為受害者提供更好的服務。

安老自助處（Self-Help for the Elderly）行政總監鍾月娟（Anni Chung）呼籲社區確保無人傷害長者，並表示，不明白為何弱勢的長者屢次成為被攻擊的目標：「雖然我們已經發出了數十、數千個口哨、胡椒噴霧，盡一切可以幫助我們的長者。但由於他們的虛弱和高齡，大多數長者無法自衛。」

鍾月娟指出，她了解起訴仇恨犯罪的門檻很高，也認為此類犯罪也可將其歸類為虐待長者重罪。希望行凶者能被長期關押。她感謝舊金山社區青年中心（CYC）合作一同幫助受害者。

謝安宜和史考特均在場證實，此次的一系列事件尚未發現涉及種族主義和仇恨動機和證據，嫌犯可能不會被指控仇恨犯罪。但他們承諾將盡全力追究一切犯罪責任。

舊金山警察局長史考特表示，針對城市中最弱勢群體，亞太裔長者的犯罪行為，令人無法接...
舊金山警察局長史考特表示，針對城市中最弱勢群體，亞太裔長者的犯罪行為，令人無法接受。（記者張曼琳╱攝影）
謝安宜呼籲社區人士採取行動，確保社區長者的安全。（記者張曼琳╱攝影）
謝安宜呼籲社區人士採取行動，確保社區長者的安全。（記者張曼琳╱攝影）

亞裔 舊金山 華埠

上一則

加州全保明年調漲9.6% 費用由納稅人買單

下一則

金山議員華頌善、陳詩敏推動語言條例修法 服務非英語社區

延伸閱讀

涉毆88歲婦 兇嫌是仇亞累犯 也曾攻擊前屋崙華埠商會會長

涉毆88歲婦 兇嫌是仇亞累犯 也曾攻擊前屋崙華埠商會會長
初選對手變副手？川普點名兩人是不錯的內閣人選

初選對手變副手？川普點名兩人是不錯的內閣人選
德桑提斯扶不起？頂級金主擬「換馬」挺史考特

德桑提斯扶不起？頂級金主擬「換馬」挺史考特
德桑提斯內部文件曝光：幕僚憂心選情、全力鞏固金主

德桑提斯內部文件曝光：幕僚憂心選情、全力鞏固金主
佛蒙特州大雨引發洪災 拜登宣布緊急狀態

佛蒙特州大雨引發洪災 拜登宣布緊急狀態

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美