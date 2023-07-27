後院闖20街貓 聖荷西華婦善心餵食 並決定這樣做

街貓在李景蘭的後院好像當自己家，或坐或臥的等著放飯。（李景蘭提供）

如果後院突然闖進20隻街貓該怎麼辦？聖荷西華人 李景蘭的鄰居有餵貓習慣，某日鄰居突然搬離，貓無處可去，只好在社區流竄討食。李景蘭看不下去，接手照顧貓，本以為只有5、6隻，沒想到一日放飯時，居然來了20隻貓。負擔實在太大，於是求助政府相關部門。聖他克拉拉縣府表示，政府提供協助流浪動物絕育手術，倘若社區內真的出現流浪動物，建議盡快與相關部門聯絡。

李景蘭一家住在聖荷西，隔壁鄰居居住多年，時常在餵貓。鄰居是領有Section 8（聯邦房屋補助券）的家庭，前後院相當雜亂，堆滿東西。社區鄰里也不知道這鄰居家裡到底有幾隻貓。今年6月某一天，鄰居突然沒聲沒息地全家搬離，留下一堆待清理物品，還有一大群的貓。

喜歡小動物的李景蘭說，自從鄰居搬離，貓被丟棄後，就開始四處流竄、討食，在路上橫衝直撞，造成危險。她自己家裡原本即有一隻室內貓，看不下去外頭有這麼多瘦巴巴的流浪貓，於是將家貓不吃、吃剩的食物放在後院。第一天有五、六隻貓來吃飯，裡面不乏出生才幾個月的小貓。沒想到第二天李景蘭去後院放飯時，居然來了10幾隻，很多貓看起來都相當瘦弱，看起來好幾天沒飯吃了。

李景蘭說，她於心不忍，覺得這些貓太可憐，於是上網先買大包又便宜的飼料，打算讓這些餓很久的貓可以先墊墊肚子。沒想到這樣一餵下去，再隔幾天，居然變成20隻貓了。李景蘭實在很害怕這些貓會不斷地生小貓或擴張族群，之後會變成50隻、100隻貓，於是打電話給政府相關部門求助。

聖他克拉拉縣動物服務經理詹金斯(Lisa Jenkins)表示，貓通常有地域性，且喜歡在一個固定範圍內擁有自己可以遊走的區域。如果有人特定餵食，貓會群聚，並可能會不斷地繁殖，因而衍生成流浪動物造成環境汙染等問題。

她說，灣區 有許多動物收容所可以提供服務，但不少收容所空間有限，除了收容外，也轉而希望讓社區動物經過健康檢查、點除蚤藥、絕育後，讓動物回到社區，絕育服務可以替社區內的流浪動物減少族群不斷擴大的危機。

李景蘭一開始餵飯時只有五、六隻貓，其中不乏出生沒幾個月的小貓。（李景蘭提供）

詹金斯表示，如果民眾遇到的是流浪狗，則最好趕緊透過社群網路發布消息讓狗能與家人團聚。但如果流浪狗受傷了，或具有攻擊性，則最好趕緊通知動物管制中心（Animal Control）協助誘捕動物。