認識前列腺肥大及治療方法 安樂居詳解

安樂居助理醫療總監白幹榮醫生，提醒公眾需要警惕和預防前列腺肥大。（記者張曼琳／截屏）

安樂居助理醫療總監白幹榮醫師，提醒公眾警惕和預防前列腺（攝護腺）肥大。雖然前列腺肥大為男性疾病，病患家人不論男女生活品質都會受到影響。因為男性患上前列腺肥大的主要問題是晚上尿頻要跑廁所，繼而影響各方的睡眠品質。白幹榮表示，正常男性前列腺只有30克，像一個核桃一樣大。前列腺肥大通常是由30克升到150克，即肥大到五倍。

白幹榮指出，只有男性才有前列腺，女性是沒有前列腺的。前列腺位於膀胱底下，尿液由膀胱經過前列腺，然後通過輸尿管接著經過陽莖排出。他表示，前列腺肥大，會導致輸尿管越來越收窄，尿液難以排出。白幹榮表示，50歲以上男性會開始有前列腺肥大的問題。也有很多患者擔心前列腺肥大會導致癌症 ，例如前列腺癌。

尿頻、尿不完、或者小便之前要等很久才會有小便出來，以上都是常見的列腺肥大症狀。白幹榮介紹，因前列腺肥大，膀胱的正常力度無法將尿液完全排完，會有剩餘的小便留在膀胱裡面。然而人體腎臟是全天24小時不停的製造尿液。正常來說，膀胱的容量起碼可以積攢尿液兩三個小時，才有足夠的尿液排放。但因為前列腺肥大每次小便只能排出三分之二的尿液，「剩下三分之一的尿液留在膀胱裡面，很快又會再滿了，所以小便的次數就會變頻繁了。」

同時，小便會因為前列腺肥大被擠住，因此「小便的速度和出來的勁頭、力度就變小了」，也因此「通常尿頻的時候，小便的力度沒那麼大，或者小便結束後會滴尿。」

其中尿頻症狀最影響日常生活，除了夜間症狀較顯著要經常跑廁所外，白天也會經常需要去廁所。白幹榮表示，正常來說年輕人是不需晚上跑廁所的。但前列腺肥大患者，一晚需要兩至三次，甚至四至五次跑廁所都不奇怪，因此影響了睡眠品質。

白幹榮表示，導致前列腺肥大與雄性荷爾蒙有關，「婦女有更年期，男性有前列腺（問題）」，雄性荷爾蒙的失調會導致前列腺肥大。可以服用調節雄性荷爾蒙的藥物，控制前列腺肥大的程度。

他還介紹，改善前列腺肥大患者的生活習慣，就是可以在下午6時後，或臨睡前不要喝太多水，減少尿量以改善睡眠品質。

對於前列腺癌，白幹榮認為，其實並不可怕，是相對來說比較好治療的癌症。他表示，大部分的前列腺癌不會飛快加劇惡化，或者很快擴散。甚至很多因高血壓 、糖尿病去世的患者，直到去世後才發現前列腺裡有癌細胞 。

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