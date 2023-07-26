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聖縣4地發現西尼羅病媒蚊 27日噴藥滅蚊

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
聖縣計畫在27日（周四）晚上10時對這些區域進行4個小時的噴藥作業，以減少成年蚊子的數量。（取自互動地圖）
聖縣計畫在27日（周四）晚上10時對這些區域進行4個小時的噴藥作業，以減少成年蚊子的數量。（取自互動地圖）

聖他克拉拉縣病媒控制區（The County of Santa Clara Vector Control District）確認在巴洛阿圖和史丹福部分地區（郵政編碼：94301、94304、94305和94306）發現西尼羅病毒（West Nile Virus）呈陽性的蚊子。聖縣計畫在27日（周四）晚上10時，對這些區域進行四個小時的噴藥作業，以減少成年蚊子的數量。

噴藥作業的範圍為94301, 94304, 94305, 和94306區域。民眾可通過互動式地圖查看受影響區域: https://arcg.is/14zK902

有執照的病媒控制專業人員按照規範進行滅蚊作業時，這些藥劑對人和寵物的風險比較小。想要採取額外預防措施的人，可以選擇在噴藥作業期間將家人和寵物留在室內並關閉門窗。日出後這些殺蟲劑就會隨著陽光的照射迅速分解。

人類感染西尼羅病毒後並不互相傳播，通常為隱性感染，潛伏期為3至15天。大部分感染者症狀輕微，伴有發熱、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛、疲勞、結膜炎、腹瀉等症狀。在嚴重的情況下，該病毒還會導致嚴重的神經損傷或死亡。 50歲以上的成年人和患有某些慢性疾病（如糖尿病高血壓癌症和腎病）的人最容易出現嚴重併發症。

如果有居民需要有關蚊子控制或其他媒介的免費幫助，或是知道潛在的蚊子滋生源，可致電 408-918-4770求助聖縣病媒控制區，或上網www.sccvector.org在線填寫服務請求。家中有水池的民眾還可以在線申請免費的蚊魚，將其放置在被忽視的水池或觀賞池塘中。

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