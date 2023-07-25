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金山市長胞兄 獲減刑12年8個月

編譯廖宜怡／綜合24日電
已服刑22年的舊金山市長布里德胞兄布朗，24日獲法官減刑。（美聯社）
已服刑22年的舊金山市長布里德胞兄布朗，24日獲法官減刑。（美聯社）

涉及數十年前一起造成一名女性在金門大橋車禍中喪生的案件，舊金山市長布里德（London Breed）胞兄布朗（Napoleon Brown）24日獲法官減刑。

布朗多年前因過失殺人、持槍搶劫、劫車等罪名，被重判44年徒期，至今已服刑近22年。布朗的律師齊佛斯密特（Marc Zilversmit）表示，布朗24日獲舊金山高等法院法官康羅伊（Brendan Conroy）重新判刑，刑期從原本的44年減為31年4個月。

齊佛斯密特指出，布朗最初被判謀殺罪成，但罪名後來被推翻。齊佛斯密特先前為布朗辯護時表示，根據加州修訂後的謀殺定義，布朗有資格獲得減刑。康羅伊3月時裁定，根據新規定，布朗有資格獲得重新判刑。

齊佛斯密特說：「大家的情緒五味雜陳。我們很高興法官意識到，鑑於法律的改變，有必要減輕被告刑罰。」但他也表示，他相信法律支持更短的刑期。他已要求康羅伊對布朗進一步減刑。舊金山首席助理檢察官岡薩雷斯（Ana Gonzalez）則反對減輕布朗刑期。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）由於是布里德所任命，為了避免可能的利益衝突，她選擇迴避此案。

齊佛斯密特認為，現在判斷其當事人何時會獲釋還太早。他說，加州懲教廳（California Department of Corrections and Rehabilitation）現在必須把重判刑期和已服刑時間都考慮進去，來決定布朗新的出獄日期，這個過程最多需要五天的時間。

2000年6月，布朗和另一名男子在舊金山搶劫了一家餐廳，然後跳上布朗當時25歲的女友懷特（Lenties White）所駕駛的汽車，開上金門大橋逃逸。懷特在金門大橋上摔出車外，被一名酒駕駕駛人撞成重傷，最後傷重不治。

懷特臨終前對警方表示，她是被布朗推下車的。但布朗的律師堅稱，警方並未聽清楚懷特的話，而且她的說法並不可信。

一名法官後來推翻了布朗的謀殺罪名，但加州於2011年再次對布朗提出過失殺人罪，布朗並未提出抗辯。

2018年，布里德以舊金山市長的名義，致函即將卸任的時任州長布朗（Jerry Brown），懇求他為胞兄減刑。此舉引發外界對公眾人物介入家屬刑事案件的爭論。

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