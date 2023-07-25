我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

屋崙港貨運智能系統 昨剪綵啟用

記者張曼琳╱屋崙報導
官員為屋崙港口的貨運智能系統投入使用進行剪綵。（記者張曼琳╱攝影）
官員為屋崙港口的貨運智能系統投入使用進行剪綵。（記者張曼琳╱攝影）

由阿拉米達縣交通委員會主導，多個相關聯邦以及當地政府機構參與，24日在Miadle Harbor 海岸線公園舉行記者會，為屋崙港全球機遇（GoPort ）計畫的組成部分，屋崙港口貨運智能系統剪綵。同時也為港口附近的「7街立體交叉東段項目 (7th Street Grade Separation East Segment，簡稱7SCSE）」進行動土儀式。

阿縣交通委員會（Alameda CTC）主席鮑特斯（John J. Bauters）表示：「今天的慶祝活動包括屋崙港全球機遇計畫非常重要的元素。」他表示，屋崙港全球機遇計畫是一個改善屋崙港口的卡車、鐵路、通道的項目計畫，將提高屋崙港的效率，同時減少對環境和周邊社區的負面影響。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）邀請在場的多位市議員上台一同慶祝。她表示，自從她擔任屋崙市不分區市議員卡普林 (Rebecca Kaplan) 辦公室的員工以來，她一直在幫助支持這個項目：「就這樣過去了很多很多年。作為屋崙市長，我對我們與港口的合作感到興奮和感謝。」她指出，這個項目將對西屋崙帶來「雙重益處」，減少卡車對居民影響的同時，增強港口的效率和經濟競爭力，「意味著為社區提供更多的資源，意味著社區擁有更健康的空氣，並完全取代老化的鐵路和基礎設施。」

聖荷西信使報報導，在進出屋崙港的集裝箱約40%沿著七街行駛，勉強穿過破舊、充滿塗鴉的地下通道，然後駛向880公路。這條狹窄的地下通道導致貨車在通過時排起長隊，多達50輛貨車被迫排隊幾個小時，才能進入屋崙海運碼頭。

阿縣交通委員會上月向灣區的 Ghilotti建設公司授予1.93億元的合同，並將與 HDR工程公司的現有合同延長直至 2027年。據悉，屋崙港全球機遇計畫的的第一階段將價值7.188億元。

目前對7街東段的道路施工項目預計於2026年底完工。西段的重新調整計畫預計耗資3.11億元，現仍處於設計階段，尚未確定完成時間表。

艾姆瑞維爾市長、阿縣交通委員會主席鮑特斯主持記者會並發言。（記者張曼琳╱攝影）
艾姆瑞維爾市長、阿縣交通委員會主席鮑特斯主持記者會並發言。（記者張曼琳╱攝影）
屋崙市長盛桃（中）邀請在場的多位市議員上台一同慶祝。（記者張曼琳╱攝影）
屋崙市長盛桃（中）邀請在場的多位市議員上台一同慶祝。（記者張曼琳╱攝影）
在港口附近的「7街立體交叉東段項目」進行動土儀式。（記者張曼琳╱攝影）
在港口附近的「7街立體交叉東段項目」進行動土儀式。（記者張曼琳╱攝影）
屋崙市長盛桃（中）為「7街立體交叉東段項目」動土。（記者張曼琳╱攝影）
屋崙市長盛桃（中）為「7街立體交叉東段項目」動土。（記者張曼琳╱攝影）

屋崙 灣區 聖荷西

上一則

金山非營利組織前董事 貪汙25萬被訴

下一則

聖荷西官員實習生 僅6成有薪水

延伸閱讀

屋崙市長最低漲幅加薪通過 年領21.6萬 反對派改觀稱讚

屋崙市長最低漲幅加薪通過 年領21.6萬 反對派改觀稱讚
血腥星期三… 屋崙11小時3槍案 4人喪命

血腥星期三… 屋崙11小時3槍案 4人喪命
市議會擬加薪7.5萬 屋崙市長盛桃婉拒

市議會擬加薪7.5萬 屋崙市長盛桃婉拒
台球員張育成屋崙出戰平紀錄 球迷舉牌支持登台媒體

台球員張育成屋崙出戰平紀錄 球迷舉牌支持登台媒體
舊金山槍擊案 屋崙16歲少年犯投案

舊金山槍擊案 屋崙16歲少年犯投案

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年