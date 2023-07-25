屋崙港貨運智能系統 昨剪綵啟用

官員為屋崙港口的貨運智能系統投入使用進行剪綵。（記者張曼琳╱攝影）

由阿拉米達縣交通委員會主導，多個相關聯邦以及當地政府機構參與，24日在Miadle Harbor 海岸線公園舉行記者會，為屋崙 港全球機遇（GoPort ）計畫的組成部分，屋崙港口貨運智能系統剪綵。同時也為港口附近的「7街立體交叉東段項目 (7th Street Grade Separation East Segment，簡稱7SCSE）」進行動土儀式。

阿縣交通委員會（Alameda CTC）主席鮑特斯（John J. Bauters）表示：「今天的慶祝活動包括屋崙港全球機遇計畫非常重要的元素。」他表示，屋崙港全球機遇計畫是一個改善屋崙港口的卡車、鐵路、通道的項目計畫，將提高屋崙港的效率，同時減少對環境和周邊社區的負面影響。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）邀請在場的多位市議員上台一同慶祝。她表示，自從她擔任屋崙市不分區市議員卡普林 (Rebecca Kaplan) 辦公室的員工以來，她一直在幫助支持這個項目：「就這樣過去了很多很多年。作為屋崙市長，我對我們與港口的合作感到興奮和感謝。」她指出，這個項目將對西屋崙帶來「雙重益處」，減少卡車對居民影響的同時，增強港口的效率和經濟競爭力，「意味著為社區提供更多的資源，意味著社區擁有更健康的空氣，並完全取代老化的鐵路和基礎設施。」

聖荷西 信使報報導，在進出屋崙港的集裝箱約40%沿著七街行駛，勉強穿過破舊、充滿塗鴉的地下通道，然後駛向880公路。這條狹窄的地下通道導致貨車在通過時排起長隊，多達50輛貨車被迫排隊幾個小時，才能進入屋崙海運碼頭。

阿縣交通委員會上月向灣區 的 Ghilotti建設公司授予1.93億元的合同，並將與 HDR工程公司的現有合同延長直至 2027年。據悉，屋崙港全球機遇計畫的的第一階段將價值7.188億元。