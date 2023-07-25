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7SCSE項目將施工 阿縣擬開社區聽證會

記者張曼琳╱屋崙報導
阿縣交通委員會將為行人和單車愛好者提供一條安全通往屋崙濱水區、Miadle Harbor 海岸線公園和連接至灣區步道的路線。圖為在Miadle Harbor 海岸線公園望向舊金山的風景。（記者張曼琳╱攝影）
阿縣交通委員會將為行人和單車愛好者提供一條安全通往屋崙濱水區、Miadle Harbor 海岸線公園和連接至灣區步道的路線。圖為在Miadle Harbor 海岸線公園望向舊金山的風景。（記者張曼琳╱攝影）

阿拉米達縣交通委員會決定開展多項道路施工，以更換西屋崙880高速公路和Maritime街交匯處的通道，增加來往屋崙港口的卡車間隙，並改善和車輛共享的行人及自行車道等戶外空間。這一項目名為「7街立體交叉東段項目 (7th Street Grade Separation East Segment，簡稱7SCSE）」為屋崙港全球機遇（GoPort ）計畫的一部分。7SCSE項目的施工將於九月份開始。阿縣政府計畫開展社區簡報和聽證會，傾聽社區的意見並解答居民等疑問。

阿縣交通委員會24日發表書面聲明表示，本次施工的主要目的是讓Maritime街和7街的路況得到現代化改善。「對於社區而言，這意味著當施工完成時，車輛將行駛在更安全且更寬闊的道路上，從而減少車輛怠速時間並改善空氣質量。」

聲明中還寫道：「同時，還將建設一條經過改善後的單車與人行道。」為行人和單車愛好者提供一條安全地通往屋崙濱水區、Miadle Harbor 海岸線公園和連接至灣區步道（Bay Trail）的路線。這條新的自行車和人行道還將設置綠化帶，以增添城市美景。

阿縣交通委員會將於9月12日晚間6時30分至7時30分，通過zoom舉行社區簡報和聽證會，向社區公布更多信息。在簡報期間，居民可查看更新後的項目圖、瞭解項目建造方式（此項目的大部分區域均遠離目前的7街道路，從而減少對交通造成的影響）、施工時間表、施工期間的卡車路線以及其它信息。項目經理 科多瓦（Eric Cordoba）、阿拉米達縣交通運輸委員會、屋崙港口等其他代表也均會上線參與簡報。

如有疑問可隨時撥打電話或發短信至GoPort公共信息熱線（510）833-1234，或者發送電郵至 [email protected]

7SCSE項目將施工地點Maritime街和7街附近目前的路況。（取自阿縣交通委...
7SCSE項目將施工地點Maritime街和7街附近目前的路況。（取自阿縣交通委員會官網）
藍色區域為「7街立體交叉東段項目」的施工範圍。（取自阿縣交通委員會官網）
藍色區域為「7街立體交叉東段項目」的施工範圍。（取自阿縣交通委員會官網）

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