7SCSE項目將施工 阿縣擬開社區聽證會
阿拉米達縣交通委員會決定開展多項道路施工，以更換西屋崙880高速公路和Maritime街交匯處的通道，增加來往屋崙港口的卡車間隙，並改善和車輛共享的行人及自行車道等戶外空間。這一項目名為「7街立體交叉東段項目 (7th Street Grade Separation East Segment，簡稱7SCSE）」為屋崙港全球機遇（GoPort ）計畫的一部分。7SCSE項目的施工將於九月份開始。阿縣政府計畫開展社區簡報和聽證會，傾聽社區的意見並解答居民等疑問。
阿縣交通委員會24日發表書面聲明表示，本次施工的主要目的是讓Maritime街和7街的路況得到現代化改善。「對於社區而言，這意味著當施工完成時，車輛將行駛在更安全且更寬闊的道路上，從而減少車輛怠速時間並改善空氣質量。」
聲明中還寫道：「同時，還將建設一條經過改善後的單車與人行道。」為行人和單車愛好者提供一條安全地通往屋崙濱水區、Miadle Harbor 海岸線公園和連接至灣區步道（Bay Trail）的路線。這條新的自行車和人行道還將設置綠化帶，以增添城市美景。
阿縣交通委員會將於9月12日晚間6時30分至7時30分，通過zoom舉行社區簡報和聽證會，向社區公布更多信息。在簡報期間，居民可查看更新後的項目圖、瞭解項目建造方式（此項目的大部分區域均遠離目前的7街道路，從而減少對交通造成的影響）、施工時間表、施工期間的卡車路線以及其它信息。項目經理 科多瓦（Eric Cordoba）、阿拉米達縣交通運輸委員會、屋崙港口等其他代表也均會上線參與簡報。
如有疑問可隨時撥打電話或發短信至GoPort公共信息熱線（510）833-1234，或者發送電郵至 [email protected]。
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