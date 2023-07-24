中文學校聯合會 灣區好聲音歌唱賽線上頒獎

參與線上頒獎的來賓與獲獎學生雖然未有實體見面，但在跨距離的網路上一同合照留念。(受訪者提供)

北加 州中文學校聯合會為響應僑委會「112全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」活動，舉辦「灣區 好聲音」影音歌唱比賽，鼓勵會員學校以及台灣華語文學習中心學生藉由唱歌，體驗華語、閩南語及客語學習，並展現音樂才藝。

「灣區好聲音」線上頒獎活動日前舉行。金山灣區文教中心主任莊雅淑、北加州 中文學校聯合會會長單聖玲、前會長王婉君、僑務委員魏德珍、台灣華語文學習中心與北加中華文化學習中心校長李亭儀、評審老師陳陵、方玉山、王瑜璉以及參賽學生、校長、僑胞多位來賓出席線上頒獎典禮。

莊雅淑在頒獎典禮上感謝中文學校聯合會關心海外華語文教育，配合僑委會舉辦「灣區好聲音」活動，鼓勵學子透過歡唱，自然而然學華語文、台語，甚至客語。她指出，參選的同學都表現十分優秀，充分表現出自信及穩健台風，也展現非常棒的歌喉。她祝賀獲獎的同學將代表金山灣區參加僑委會「112年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」，與全球僑校、台灣華語文學習中心及主流學校學生角逐名次。

她說，總決賽上獲獎者除有高額獎金，還可以應邀到台灣在雙十國慶晚會中展現美聲及歌喉，非常期待明日之星來自灣區。

中校聯合會前任會長王婉君表示，這次活動目的是提升學童對於華語文學習的興趣，還可以增加對於台灣流行音樂的認識。這次總計有10組參賽。學生們出色的表演，將他們的熱情活力與情感充分表達出來。