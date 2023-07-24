聖荷西遊民酒店 住戶控蟑螂成災 「離開街頭，健康反受威脅」

北聖荷西的SureStay酒店被無家可歸者投訴，蟑螂成災，到處是黴菌。（電視新聞截圖）

科雷亞（Christina Correa）在無家可歸11年後找到臨時住所。一年前，她搬進了位於北聖荷西 （San Jose）的SureStay酒店，她說那裡蟑螂成災，到處是黴菌，水龍頭還會噴出骯髒的水。她做夢也沒想過，離開街頭反而可能讓自己的健康受到威脅。

該酒店是聖荷西根據Project HomeKey項目改造的首批臨時住房之一，該項目在新冠疫情 期間讓遊民 離開街頭。從一開始，這個項目的基礎就不穩固；多年來，由於住房不安全問題和城市管理不善，居民們已經忍無可忍，不滿情緒達到了沸點。

本月20日，科雷亞和其他大約10名SureStay居民以及住房倡導者在酒店外抗議，他們手持霓虹燈，呼籲在多年忽視之後改善居住條件。

科雷亞告訴「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）：「即使在無家可歸流落街頭時，我也沒有遇到過這樣的蟑螂。這太糟糕了。」

這家擁有76間客房酒店的居民呼籲經營者清理蟑螂和黴菌，並提供永久性住房。他們還希望得到有尊嚴的對待和尊重。他們的居住條件和環境很嚴苛，管理者會用大喇叭警報器來通知他們飯菜何時準備好，每天提供三次的飯菜只能供應10到15分鐘，還不能從提供食物的停車場給行動不便的鄰居送餐。

聖荷西正在與聖他克拉拉縣住房管理局合作重建該酒店。據市政府和住房管理局的官員稱，與市政府就將所有權轉讓給住房管理局的討論正在進行中。

聖荷西今年1月獲得了250萬美元的聯邦資金，以維持運營。

住房服務運營商LifeMoves在移交過程中介入，並將繼續留在現場，幫助將支持性服務移交給提供居住服務的非營利性經濟適用房開發商 Jamboree Housing Corporation。

聖荷西市發言人表示，市府會對酒店進行檢查，並根據需要做出改進，維護和維修工作也在進行中。執法檢查人員在6月份曾到訪過該酒店，當時聖荷西市政府沒有發現該酒店有發黴現象。

發言人表示，雖然發現了各種違規行為，主要與煙霧探測器有關，但這些問題已在檢查期間現場修復，因此沒有發出違規通知。

SureStay的住戶們為自己的要求發起了一份請願書，並收到了19位酒店住戶的簽名。但也有些人由於害怕遭到管理部門的報復而不敢直言。