舊金山市府小商業補助 助商家渡「疫」關

一走進超市就可見琳瑯滿目的亞洲零食、調料、乾貨以及生鮮。（記者張曼琳╱攝影）

一年前，在舊金山 由一對特別拍檔，東歐移民後裔的普欽（Eduard Puchin ）和來自中國上海、已經成為祖母的陳女士，合夥開設了亞洲生鮮和零食超市「山河超市」（West Wood Produce）。普欽表示，作為小商業主在疫情 創業初期至今，面臨不同的困難。他在不同時期申請的政府和社區組織的補助計畫，順利幫助他們開設了這間夢想中的生鮮超市。

走進這家超市，就可見琳瑯滿目的亞洲零食、調料、乾貨以及生鮮。在此當掌櫃的金髮碧眼的東主普欽，似乎和這裡的環境「格格不入」。但實際上，普欽對每個陳列在店內的食品如數家珍。他明白每樣食材和調料的用途和做法。

東主普欽（左）向顧客介紹日本紫菜。（記者張曼琳╱攝影）

普欽表示，他決定開山河超市的信念，源自於對亞洲美食的熱愛。火鍋是他最愛的中國食物之一，他曾經在南灣一間熱門火鍋店嘗試過一次後，被店家展示如何吃火鍋的方式吸引。因此他也願意向他的社區展示和介紹更多的亞洲美食，售賣不同風味的火鍋底料和沾料。

店內的生鮮蔬果，乃至部分麵食都是來自當地的供貨商。（記者張曼琳╱攝影）

普欽指出，超市的英文名為West Wood Produce，以比鄰的West Wood社區命名。他表示，如同店名一樣，店內的生鮮蔬果，乃至部分麵食都是來自當地的供貨商。這一社區的族裔分佈，大約一半是亞裔 ，一半是其他族裔，他希望超市可以成為亞洲文化和其他文化的橋梁，讓更多的居民了解各式的亞洲食物。

普欽表示，他想向社區展示和介紹更多的亞洲美食，售賣不同風味的火鍋底料和沾料，貨架也都由他親手製作。（記者張曼琳╱攝影）

普欽為商店開業付出了很大的心血，他表示，店內的復古木質貨架都是由他本人親手製作，年內播放的舒緩的音樂，讓顧客感覺像是在咖啡廳購物。另外，山河超市的Logo和店內的壁畫也都是和當地的藝術家合作創作。普欽希望山河超市可以吸引更多的消費者返回街頭，支持當地小企業。他們接受食物券（EBT）付款以幫助社區。

在舊金山Ocean Ave 1712號的山河超市。（記者張曼琳╱攝影）

山河超市的東主普欽還告訴記者，他和其合夥人陳女士都在舊金山生活了將近六年。在新冠疫情期間，他們見到周邊的小商業和零售商被迫關閉，每當陳女士想購買新鮮農產品，卻在附近找不到超市。外加兩人曾經有在餐館共事的經歷，普欽又對美食有極大的熱情，二人一拍即合，決定開店。

普欽幫顧客結帳。（記者張曼琳╱攝影）

在店鋪的籌備期間和開業後的不同階段，普欽分別申請了三種小商業補助計畫。他表示，最開始申請到的是由舊金山市府針對小企業和非營利組織的店面改善補助計畫「SF Shine」。這項計畫由經濟和勞動力辦公室社區投資部門提供，為改善小商業房產、設計服務和項目管理提供贈款。普欽表示，他通過「SF Shine」計畫獲得了一台冰箱，幫助他們渡過了創業初期資金不足的難關。

另一個讓普欽感到獲益匪淺的計畫為市府推出的「第一年免費（First Year Free）」計畫。這項計畫免除了新企業和擴張企業的第一年許可證、執照和商業登記費，以降低開設新營業地點的成本。目前，普欽還在申請由非牟利組織（Civic Space Foundation）的名為「適應街區（Apopt a Block）」。這一項目正在為山河超市所在的Ocean Ave的街區美化提供資金。

普欽還計畫效仿頗受歡迎的連鎖超市Trader Joe's，為商品附上菜譜，讓顧客了解如何借助中國調料製作簡單的麻婆豆腐、炒飯、咖哩等菜式。

如欲了解更多關於該市小商業補助計畫，可上網：https://sf.gov/information/find-grant-your-small-business查詢。