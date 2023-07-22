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聖荷西遊民RV車 有「家」可歸了

編譯胡立宗／綜合報導
聖荷西街頭約有400輛遊民RV。（取自ABC）
聖荷西街頭約有400輛遊民RV。（取自ABC）

灣區聖荷西遊民人數雖然在2022年減少了約500人，但仍然還有6000多人無家可歸，其中4400多人更只能露宿街頭。但400名條件較好的人，選擇了靠RV車睡覺，但是街邊停滿遊民RV也是一種麻煩，因為附近鄰居經常檢舉。經過三度延期，聖荷西第一座占地近六英畝的免費停車場終於在本周開放，位在Berryessa Road 1300街區的場地可供42台RV停放。

負責管理停車場的LifeMoves指出，區內飲水、洗手台、流動廁所一應俱全，遊民還可以自備發電機。流動浴室每周前往一至兩次，垃圾與可回收品則每周清運一次。ABC與San José Spotlight的報導指出，RV場之後開放外人到訪後，每個居民一次可以接待兩人，不過過夜的話則須由專案經理核可。這是聖荷西首次針對RV遊民提出的解決方案，市府期待能從中學習經驗，未來擬定更好的方案。

市長馬漢（Matt Mahan）稱RV停車場為雙贏的方案，市府未來還將提供100台RV的停車場，與中途之家的300個床位。他說，遊民問題並不需要花大錢、耗時間的解決方案，這個RV停車場就是就是極富意義的進展，提供更多中轉站，就能更快化解遊民問題。

RV停車場優先提供給第2區與第10區的RV族，在哥倫布公園（Columbus Park）周邊的也可以盡早入住。至於每個人的停留時間，則視定居計畫而定。不過RV族倒是非常期待，以Jose Cortez為名的父子檔說，他們跟其他人不同，既不嗑藥也不想變成其他人眼中的麻煩，只要有個安穩的地方可待就好。哥倫布公園的54歲RV族Jesus Bautista則說，在等了半年之後終於可以進駐了，他不想再四處遊蕩了。

遊民 聖荷西 灣區

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