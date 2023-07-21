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北美台灣科技年會 聚焦AI新趨勢

記者江碩涵／灣區報導
第二屆北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit 將於9月16日在矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心舉行。年會主席謝凱婷（右二）與三位共同主辦單位代表合影。（記者江碩涵／攝影）
第二屆北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit 將於9月16日在矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心舉行。年會主席謝凱婷（右二）與三位共同主辦單位代表合影。（記者江碩涵／攝影）

第二屆北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit 將於9月16日在矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心舉行，預計超過100個產業協會參與，將有3000人參與實體會議、上萬人參與網路活動。今年的主題將以顛覆商業模式與加速產業發展的生成式人工智慧（Generative AI）為主，並有AI人工智慧、半導體產業鏈、生技醫療、新創投資等產業講者分享全球最新科技與產業趨勢。

北美台灣科技年會主席謝凱婷指出，年會活動旨在促進台灣人在北美市場的成長和發展。第二屆Taiwan Tech Summit將以「Next Vision」為主題，希望透過創新趨勢論壇、新創展演Demo Day、產業交流活動、北美職涯工作坊、主題展區，創造更多媒合與人脈鏈結機會。

第二屆北美台灣科技年會顧問團主席台杉投資Taiwania Capital 總經理翁嘉盛表示，做為國家級投資公司，鏈結台美產業、強化兩地人才與技術交流，一直是台杉投資的企業DNA，在疫情與地緣政治的牽引下，全球供應鏈重組，打造韌性供應鏈刻不容緩。

他說，台杉積極透過創業創新投資，打造與全球各地產業意見領袖及潛力新創更緊密的連結。北美台灣科技年會匯聚北美重要台灣社團、新創能量與美台產業領袖，期盼透過本次盛會共同探討前瞻技術和趨勢，並強化台美交流互動。

北美台灣科技年會今年活動分為四大區塊，分別為產業趨勢論壇、新創展演Taiwan Demo Day、主題展區Career Expo及產業交流活動。

年會將舉辦以AI與資料科學、生成式AI、生物科技、半導體、風險投資、資訊安全等重要趨勢為主題之國際論壇，邀請各領域重要產業高階主管、知名創業家和風險投資專家擔任演講嘉賓，分享最新趨勢觀察。

台灣資料科學協會理事長管其毅表示，協會主辦的AI 與資料科學論壇，主題AI與人類增強，釋放AI科技的力量，創造更智慧的未來。

灣區台灣生技協會（BATBA）主辦的生物科技論壇將以生技製成、藥物開發與細胞治療的機會與挑戰為主題，並邀請美國AbGenomics新藥公司董事長暨前瑞士羅氏藥廠全球技術營運總裁楊育民擔任年會主講者。

北美台灣工程師協會（NATEA）主辦的半導體論壇，將邀請專家探討台灣半導體行業在全球AI、電腦硬體與晶片研發競爭中的角色與策略。討論將深入AI挑戰、新興科技、晶片研發與未來策略，為塑造行業未來提供獨特視角。

南加州玉山科技協會主辦的Generative AI論壇也將邀請人工智慧與使用者經驗專家，討論生成式AI對於影音、圖片等內容對未來的影響，機器學習對於影像內容生成與未來使用者經驗的顛覆。

台灣未來基金會 Taiwan Next Foundation主辦的網路資訊安全論壇，也將邀請多位國際資安專家，一同討論AI熱潮下，企業所面對的資安挑戰、資訊攻防戰，如何建立有效的防護網和提升雲端資訊安全。

國發會Startup Island Taiwan 與數位時代創業小聚主辦的Taiwan Demo Day，是一個為新創準備專屬舞台。創業小聚表示，此活動主要針對完成 Pre-A 輪到 C 輪募資的新創、具完整產品或服務，並已累積一定市場成績者、有前往海外拓展事業完整計畫。

除了論壇外，這次年會也將與台灣青年美國職涯發展協會合作舉辦Career Expo，連結北美各城市不同的產業人脈。透過專業產業協會、企業和新創公司的現場展示攤位，協助建立台灣人才在美國發展職涯的交流平台，幫助人才與潛在雇主建立聯結，協助企業找到專業人才，未來希望能建立台灣人才在美國的強大人脈資料庫。

更多活動資訊可上網查詢 https://www.taiwantechsummit.com/。

AI 投資 人工智慧

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