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矽谷年中經紀人論壇 展望零售市場未來

記者張曼琳╱灣區報導
負責零售房產的經紀人巴德斯圖布納（右）也就零售市場各房產的進行了回顧和展望。（記者張曼琳╱截屏）
負責零售房產的經紀人巴德斯圖布納（右）也就零售市場各房產的進行了回顧和展望。（記者張曼琳╱截屏）

在矽谷年中經紀人論壇中，負責零售房產的經紀人巴德斯圖布納（Jeff Badstubner）就零售市場房產進行了回顧和展望。

巴德斯圖布納表示，零售市場在新冠疫情期間一直非常穩定：「追溯至2020年，當時每個人都被暫停了。我們受到了居家工作政策打擊，以及從中受到的好處。」他指出，在公眾居家工作期間，在辦公密度非常高的城市核心區，零售商的確遭遇到了一些困難。

但在另一方面，因為那些原本在辦公樓裡的上班族都在家工作，巴德斯圖布納說：「他們上班族會離開家去餐館吃午飯，或者在下午四點前早早下班外出。」因此，整個灣區的大部分零售業實際上都在增長，特別是過去三年中位於南灣的零售業。

對於網絡購物對實體店的衝擊，巴德斯圖布納認為，「作為一個社會，我們總體上喜歡面對面。」他表示，網絡購物的增加在所難免，但是像是星巴克、Chipotle、Target甚至是亞馬遜，在網絡上先訂貨再去實體店裡取貨的模式，某種程度上帶動實體店。

巴德斯圖布納也認為，隨著上班族們重返工作崗位，將成為那些依賴白天人口的核心地區的巨大經濟推動力。周圍的零售業將會迎來增長，推動零售房產的租金也將隨之升至新冠疫情爆發前的水平。「因此，對於進入市場的新零售商來說，就可用地點而言，將是一個挑戰。」

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