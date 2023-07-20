房產專家看好灣區租賃市場 聖荷西租金創歷史新高

熟悉多單位和租賃房產市場的萊文（左上）認為，在高利息下灣區租賃市場仍然強勁。（記者張曼琳╱截屏）

矽谷年中經紀人論壇（Silicon Valley Mid-Year Broker Forum）19日邀請到多位地產業界專家，一同展望灣區 商業地產的前景；有熟悉多單位（Multifamily）住宅和租賃房產的專家認為，在高利息下灣區租賃市場仍然強勁，聖荷西地區甚至創下租金 歷史新高。

當天的論壇中，多位專攻不同商業地產領域的經紀人，包括擅長房產租賃（Leasing）的拉默森（Bart Lammersen）、擅長投資 多單位房產的萊文（Adam Levin），以及工業房產（Industrial）的薩瑟蘭（Chip Sutherland）、零售房產的巴德斯圖布納（Jeff Badstubner ）和資本市場投資的齊格爾博伊姆（Andy Zighelboim），發表了對各自專改領域的市場分析。

萊文談到他對目前投資市場的見解，認為因為近期的利率大幅上升，導致很多地產投資者在市場上持觀望態度，並重新考慮其資本化率（Capitalization rate）。他指出，所有的投資者都想見到積極槓桿作用下的投資，利率大幅上升後，令市場趨勢轉向，湧現出的大都是能付出很多首付的現金買家。

他說：「但總體而言，基本面仍然強勁。我們租賃單位的空缺率很低，表明市場對租賃單位有強勁的需求，」萊文指出，儘管有媒體宣傳稱，灣區居民都在離開灣區，但他認為灣區的就業機會仍然看好。他並透露，灣區的高薪租戶在某些情況下創下了租金歷史新高，「特別是在聖荷西，我們看到那裡的出租單位的平均租金仍然超過每月3000元。」

萊文還表示，灣區的每個城市的地產市場都存在一些差異，「這種宏觀經濟學往往關注像是聖荷西、舊金山這樣的大城市，」但他也看到東灣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣的市場也十分強勁。他舉例，就算是山景城這樣的特定有著不同租金限制法的城市，作為谷歌公司的所在地，仍是一個具有潛力的市場。

萊文也認為，因為通貨膨脹導致的建造成本上升，和疫情期間向政府申請許可的漫長過程，灣區並沒有很多的新建築上市，而各方的住房需求仍然存在。