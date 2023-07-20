我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

女性創業難 僅獲投2%風險資金

記者劉先進／屋崙報導
科斯拉風險投資公司首席營銷官達維爾說，女性創始人創業艱難，籌款不被重視，只有2%的風險投資資金，投入到女性創始人身上，這需要改變。（記者劉先進╱翻攝）
科斯拉風險投資公司首席營銷官達維爾說，女性創始人創業艱難，籌款不被重視，只有2%的風險投資資金，投入到女性創始人身上，這需要改變。（記者劉先進╱翻攝）

少數族裔媒體（EMS）日前舉行在線講座，討論主題為：「不斷發展的美國大街(指獨立小企業)，一次一家小型企業累積形成」。科斯拉風險投資公司（Khosla Ventures）的首席營銷官達維爾（Shernaz Daver）說，女性創始人創業艱難，籌款不被重視，有時被詢問何時要孩子，只有2%的風險投資資金投入到女性創始人身上，這需要改變。

非裔經濟聯盟（Black Economic Alliance）共同創始人、曾任職於歐巴馬總統經濟復甦顧問委員會的菲利普斯（Charles Phillips）說，2020年2月到4月，41%的非裔企業暫時關門。目前這些企業還在恢復中，企業家需要更多資本，但挑戰頗大。

菲利普斯說，對2000多家企業進行的一項調查發現，大多數接受調查的非裔家庭表示，如果想創業，不知道誰能借給他們3000元；另外，企業需要基本培訓和支持，「創業艱難，你必須瞭解各種各樣的事情，不僅需要資本，還要瞭解損益表、法規、如何為自己設定基準、如何管理員工和尋找人才，如果你在前期做出錯誤的決定，有時就很難挽回損失。」

達維爾說，過去的一年中，時常從女性創業人那裡聽到一些故事。有人去籌款，不被理會，因為是女性創辦人，「直到我找到一位男性聯合創始人」。有時去尋求風險投資，對方會詢問何時生孩子？或者被告知財務預測過於激進，「當男性合夥人介紹時，他被認為是自信的。不幸的是，這發生在2022年和2023年。我在這個行業超過35年了，五年前也聽到過同樣的話，這很糟糕，如果你是非裔或西裔，情況會更糟。」

達維爾說，統計數據顯示，只有2%的風險投資資金，投入到女性創始人身上，這需要改變。獲得企業開始運行的資本是關鍵，但不一定只是風險投資，也可以是政府補助金、聯邦補助金等。目前情況有所變化，比如生產女性內衣為主的Spanx公司（該公司創始人Sara Blakely依靠5000元在亞特蘭大創業，如今超過10億資產），個人造型服務線上提供商Stitch Fix等，它們都是由女性創辦的價值數十億的公司。

達維爾認識其中幾位創始人，親眼目睹創業過程，「她們坐在廚房的桌子旁，畫出了公司的發展藍圖，她們是傑出的領導者和創始人，我們真的需要更多地讚美他們。事實上，如果政府能夠開展一次宣傳活動，談論這些了不起的女性。這將大有裨益。」

其次，在風險投資領域，就像生活中的大多數事情一樣，都是「模式識別」。人們與自己相似的人結婚、交往，同樣很多時候，風險資本家會投資自己理解的事物，如果有更多的女性風險投資合夥人，他們就會投資於更多女性喜歡的企業。統計數據顯示，在孕產婦健康、生育、試管嬰兒、等不斷增長的領域，都有來自風險投資公司的女性合夥人支持。

非裔經濟聯盟共同創始人菲利普斯說，2020年2月到4月，41%的非裔企業暫時關門...
非裔經濟聯盟共同創始人菲利普斯說，2020年2月到4月，41%的非裔企業暫時關門，目前這些企業還在恢復中。（記者劉先進╱翻攝）

投資 非裔 亞特蘭大

上一則

聖嬰將至何時再乾旱？專家難定論

下一則

加州兒童人口減少 普萊賽縣卻增

延伸閱讀

曾以為更年期作祟…電視主持人61歲確診阿茲海默症

曾以為更年期作祟…電視主持人61歲確診阿茲海默症
紐約客談／期待新市警總局長 大展拳腳

紐約客談／期待新市警總局長 大展拳腳
維爾多瑪首家酒店 估後年開張

維爾多瑪首家酒店 估後年開張
涉種族歧視？參議員拒絕譴責「白人至上主義」挨轟後改口

涉種族歧視？參議員拒絕譴責「白人至上主義」挨轟後改口
市警第一副局長卡班 暫任代理局長

市警第一副局長卡班 暫任代理局長

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
傳統出租車和網約車司機以及地方官員，反對無人駕駛計程車的服務擴張。（受訪者供圖）

無人車「24小時服務」搶飯碗 出租車、網約車司機抗爭

2023-07-13 02:20
非裔搶劫財物後，還毆打追趕的受害者。事發經過被目擊者拍嚇。（視頻截圖）

囂張非裔 華埠搶劫毆打亞裔被釋放 又因6起搶案被抓

2023-07-12 22:22

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因