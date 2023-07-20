女性創業難 僅獲投2%風險資金

科斯拉風險投資公司首席營銷官達維爾說，女性創始人創業艱難，籌款不被重視，只有2%的風險投資資金，投入到女性創始人身上，這需要改變。（記者劉先進╱翻攝）

少數族裔媒體（EMS）日前舉行在線講座，討論主題為：「不斷發展的美國大街(指獨立小企業)，一次一家小型企業累積形成」。科斯拉風險投資 公司（Khosla Ventures）的首席營銷官達維爾（Shernaz Daver）說，女性創始人創業艱難，籌款不被重視，有時被詢問何時要孩子，只有2%的風險投資資金投入到女性創始人身上，這需要改變。

非裔 經濟聯盟（Black Economic Alliance）共同創始人、曾任職於歐巴馬總統經濟復甦顧問委員會的菲利普斯（Charles Phillips）說，2020年2月到4月，41%的非裔企業暫時關門。目前這些企業還在恢復中，企業家需要更多資本，但挑戰頗大。

菲利普斯說，對2000多家企業進行的一項調查發現，大多數接受調查的非裔家庭表示，如果想創業，不知道誰能借給他們3000元；另外，企業需要基本培訓和支持，「創業艱難，你必須瞭解各種各樣的事情，不僅需要資本，還要瞭解損益表、法規、如何為自己設定基準、如何管理員工和尋找人才，如果你在前期做出錯誤的決定，有時就很難挽回損失。」

達維爾說，過去的一年中，時常從女性創業人那裡聽到一些故事。有人去籌款，不被理會，因為是女性創辦人，「直到我找到一位男性聯合創始人」。有時去尋求風險投資，對方會詢問何時生孩子？或者被告知財務預測過於激進，「當男性合夥人介紹時，他被認為是自信的。不幸的是，這發生在2022年和2023年。我在這個行業超過35年了，五年前也聽到過同樣的話，這很糟糕，如果你是非裔或西裔，情況會更糟。」

達維爾說，統計數據顯示，只有2%的風險投資資金，投入到女性創始人身上，這需要改變。獲得企業開始運行的資本是關鍵，但不一定只是風險投資，也可以是政府補助金、聯邦補助金等。目前情況有所變化，比如生產女性內衣為主的Spanx公司（該公司創始人Sara Blakely依靠5000元在亞特蘭大 創業，如今超過10億資產），個人造型服務線上提供商Stitch Fix等，它們都是由女性創辦的價值數十億的公司。

達維爾認識其中幾位創始人，親眼目睹創業過程，「她們坐在廚房的桌子旁，畫出了公司的發展藍圖，她們是傑出的領導者和創始人，我們真的需要更多地讚美他們。事實上，如果政府能夠開展一次宣傳活動，談論這些了不起的女性。這將大有裨益。」