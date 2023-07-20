新研究：南加4縣好發阿茲海默症

南加州是阿茲海默症的好發地區，不過日前禮來藥廠阿茲海默新藥donanemab可延緩早期記憶衰退，已向FDA申請審批。（美聯社）

根據阿茲海默症 協會7月17日發布的報告，南加 州是阿茲海默症的好發地區，當地四縣的確診人數位居全美之首，未來幾十年將恐將出現大量患者；阿茲海默症的患病率（65歲以上確診人口百分比）在洛杉磯縣為13.2%，橙縣為11.6%，河濱縣和聖伯納汀諾縣則為12%，皆高於全國平均值。

老齡化專家表示：該病可能會對南加州地區的健康、經濟和社會壓力造成影響，進而影響未來數十億美元的預防支出及治療資金。加州老齡化部門主任蘇珊．德馬魯瓦（Susan DeMarois）說：「四年半前我們就針對該病制定許多計畫。」2019年先成立阿茲海默症預防組並提出多項建議，包括針對家庭成員和照護者的培訓計畫；在特定社區收集相關數據的健康大腦計畫（Healthy Brain Initiative），以及在南加州大學 和史丹福大學擴大和新建研究中心。

人口趨勢預測，南加州的四個縣，55歲以上的患病數量未來30年將增加近一倍。因此，德馬魯瓦建議，政府和學界在幫助患者的同時，還須提高民眾對此病可能影響家庭和社會各層面之意識。阿茲海默症協會加州政府事務主任賈里德（Jared Giarrusso-Khlok）說：「我們需要連貫性的計畫，而不是一次性的項目。」他更表示：「有患病經驗的年長立法者，了解此疾病會損害護理人員的身心健康並耗盡家庭積蓄。」

在加州，65歲以上人口為15.2%，在州排名為第45，但阿茲海默症患病率為12%，全國排名第7 。儘管加州65歲以上人口數較少，卻包含大量85歲以上人口，因而提高發病率，並且，非裔和西裔美國人確診的比例高於白人和亞裔族群，而西裔是該州最大的族裔，這一事實對未來發病率的提高有顯著影響。