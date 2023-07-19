員工車禍死亡 老闆保險詐欺曝光

聖縣地檢長羅森指出，保險詐欺並不是「沒有受害人的犯罪」，這類型的重罪犯罪，將影響其他人的保費，並使無辜的工人及其家人面臨經濟災難。（本報資料照片）

一場造成一人死亡的卡車車禍事故，暴露了聖荷西一家屋頂公司老闆涉嫌46萬元保險詐欺 的計畫。

聖他克拉拉縣地檢長辦公室指出，64歲的CD All Roofing老闆Charlie Duong為了減少員工保險費，將一名全職工作的員工偽造紀錄為兼職司機，並減少其年資，導致這位員工車禍死亡後，他的妻子得到的保險權利受損，因而被舉發偽造紀錄的事實。

聖他克拉拉縣地檢長辦公室指出，Duong被指控偽造員工訊息以逃避保險費，7月17日因保險詐欺重罪被起訴，如果罪名成立，將面臨牢獄之災。

聖他克拉拉縣地檢長羅森表示，保險詐欺並不是「沒有受害人的犯罪」。這種類型的重罪犯罪，將提高其他人的保費 ，並使無辜的工人及其家人面臨經濟災難。他說：「這種犯罪我們永遠不會視而不見。」

工傷賠償是指雇員在工作中受傷或患病時，支付醫療費用和工資替代的保險。法律要求所有雇主應該替雇員提供相關訊息。根據統計，加州的保險公司每年因詐欺造成的損失為1億至 30 億元。

Duong詐欺保險的事件發生於2020 年6月19日，Duong公司的兩輛卡車上有四名員工。他們完成屋頂工作，返回公司途中，其中一輛卡車輪胎爆裂，卡車打滑而釀成事故。Duong公司內的一名員工因車禍而死亡。

證據顯示，Duong要求事故倖存者向調查人員撒謊，稱受害者幾天前才開始工作，而且只是兼職工作。該名倖存的員工拒絕撒謊。他告訴調查人員，他死去的同事已經工作八年，每周工作六天。Duong還試圖證明卡車事故發生時死者不在工作崗位，但事實上是死者是因為工作才會坐上卡車而遭遇到事故。

聖他克拉拉縣地檢長辦公室呼籲，現有許多雇主都會有保險詐欺的行為。保險詐欺不只會損害自身權益，也將影響他人的保費與保險權利，若有感覺到自己被保險詐欺，或知道雇主有此行為，可以向[email protected] 檢舉。