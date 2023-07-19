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初創企業難籌資 專家：大規模滅絕將到來

編譯組／舊金山18日電

初創企業的清算日即將到來。飆升的利率和動盪的經濟，令籌集資金更加困難。風險投資支持的公司目前正勒緊腰帶，以節省手中的現金。但專家表示，許多公司最終將無法倖存。

風險投資家洛弗羅 (Tom Loverro) 今年稍早發表推文說：「預測：對於早期和中期階段的公司來說，一場大規模滅絕事件即將到來。對初創公司而言，2023年和2024下半年的情形，將比2008年的金融危機更加嚴重。」他的這條帖子持續受到廣泛關注。

他和其他人的分析都指出：2021年和2022年初，市場現金充裕，初創公司很容易以公司的高估值籌集資金。通常，每輪風險投資持續18至24個月，因此許多公司需要從今年下半年開始重返市場以籌措現金。但今天的市場早已今非昔比。

研究公司和金融數據提供商 PitchBook 的風險投資副分析師高凱迪（Kaidi Gao）表示：「與2021年及2022年初的資本充裕相比，現在越來越難獲得風險投資。」「很多初創公司利用了那段時間增加了資金。」

隨著加息、華爾街股價不穩以及對經濟衰退的擔憂，這些公司現在面臨著嚴峻的現實。

高凱迪說，「獲得投資要困難得多。公司正在削減開支、嘗試用現有的現金支撐更長的時間。但你只能做這些，總有一天你會耗盡資金，不得不重返市場以籌集資金。」

PitchBook公司的數據顯示，後期風險投資公司對資本的需求幾乎是供給量的三倍。

原因之一，當獲得風險投資的公司在華爾街上市時，風險投資公司會收回投資並再投資以賺取更多的錢，但隨著股價暴跌，這條路基本上已經走不通。

獲得風險投資的公司被收購，是風險投資公司取出資金的另一條途徑，在經濟不景氣時，這條路也很難。例如，Salesforce執行長賓尼歐夫 (Marc Benioff) 在3月的財報電話會議上表示，該公司以斥巨資收購小公司而聞名，但最近董事會解散了屬下的併購委員會。

此外，獲得風險投資的初創公司，現在不得不降低公司的價值。逾三分之一（34.3%）的初創公司在第二季度進行了折價融資，意味著這些公司現在的價值低於上次籌集資金時的價值。

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