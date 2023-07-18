我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

原聲孩童與灣區高中生建友誼

記者孫愛薇╱南灣報導
破冰遊戲帶領原聲孩童闖關玩遊戲，同時建立雙方的友誼。(記者孫愛薇╱攝影)
破冰遊戲帶領原聲孩童闖關玩遊戲，同時建立雙方的友誼。(記者孫愛薇╱攝影)

今年9月1日台灣原聲教育協會將要建實體學校，校舍就選定在南投縣玉山的山腳下。建立學校需要很多的資金。由於有眾多原聲之友的天使協助，校舍的資金逐漸籌備到位。這趟訪美之旅，便是原聲合唱團對贊助天使的感謝之旅。

在建校之前，原聲屬於假日學校，只有周六和周日可以練唱跟課後輔導。建校後，原聲教育學校將會成立國小與國中部，除了提供孩童合唱練習教學，還有各方面課業上的協助。經由原聲教育協會的對外連結管道，帶領台灣偏鄉的孩童看見世界的模樣。

這趟原聲合唱團訪美之旅，不只有合唱表演，還與灣區高中的華語文社團學生建立友誼。在16日下午於金山灣區文教中心，灣區高中生與原聲孩童第一次相見歡。見面會現場有破冰小遊戲，以及由高中生介紹自己成長的矽谷環境。一位灣區高中生將在未來持續透過網路聯絡兩到三位原聲孩童，希望成為他們日後人生的導師。

洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區委員會主席曾景琳，是促成這場台美學子交友活動的人士之一。她表示，其實原聲的孩子們一開始是對自己是比較沒有自信心的。透過教育還有合唱團的練唱，讓孩子們建立對自己的自信心，逐漸開拓孩子們對世界的視野。

她也提到，希望原聲的小孩跟世界連結。英文是一個工具，出訪美國是一個感謝之旅，有很多的義工天使資助他們。這趟訪美之旅也與美國的華二代有了連結，希望這些大哥哥大姊姊成為原聲孩子們人生道路上的導師。雙方有初步的見面後，未來網路上，每個禮拜這些小老師都會提供孩童練習說英文的機會。

原聲合唱團結束16日與灣區高中生的破冰見面會後，還參與當天晚上在文教中心舉辦的原聲合唱團感恩餐會。這次出團的服務志工與贊助天使人共同到場，總計超過200人參加。合唱團還獻唱在看見台灣紀錄片當中，在玉山山頭上的經典畫面「拍手歌」，感謝贊助原聲教育的每位天使，讓孩子們有機會受到更好的教育。

灣區高中生分別以一位高中生帶兩到三位合唱團孩童進行破冰遊戲。(記者孫愛薇╱攝影)
灣區高中生分別以一位高中生帶兩到三位合唱團孩童進行破冰遊戲。(記者孫愛薇╱攝影)
餐會有這次出團的服務志工與贊助天使人參與，總計超過200人參加。(受訪者提供)
餐會有這次出團的服務志工與贊助天使人參與，總計超過200人參加。(受訪者提供)
原聲合唱團與灣區高中的華語文社團學生建立友誼。(記者孫愛薇╱攝影)
原聲合唱團與灣區高中的華語文社團學生建立友誼。(記者孫愛薇╱攝影)
合唱團在感恩餐會獻唱經典曲目「拍手歌」。(受訪者提供)
合唱團在感恩餐會獻唱經典曲目「拍手歌」。(受訪者提供)

教育 灣區 天使

上一則

9月15日 日落區首場夜市

下一則

華文教師研討會 後疫時代學AI

延伸閱讀

台父子流落南灣遊民收容所 感謝各界捐款展開新人生

台父子流落南灣遊民收容所 感謝各界捐款展開新人生
灣區降溫前 還有一波熱浪 這些地方飆破百度

灣區降溫前 還有一波熱浪 這些地方飆破百度
屋崙機場同地點 華人留學生又被砸車偷竊

屋崙機場同地點 華人留學生又被砸車偷竊
灣區熱浪將至 各縣設降溫中心 專家籲多喝水

灣區熱浪將至 各縣設降溫中心 專家籲多喝水
加州灣區最貴水果楊梅 1磅60元

加州灣區最貴水果楊梅 1磅60元

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
10日下午，一輛警車停在古馳（Gucci ）店外，調查搶劫事件。（記者李怡╱攝影）

舊金山名品店大白天又遭搶劫

2023-07-10 22:27
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16
傳統出租車和網約車司機以及地方官員，反對無人駕駛計程車的服務擴張。（受訪者供圖）

無人車「24小時服務」搶飯碗 出租車、網約車司機抗爭

2023-07-13 02:20

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截