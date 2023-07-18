原聲孩童與灣區高中生建友誼

破冰遊戲帶領原聲孩童闖關玩遊戲，同時建立雙方的友誼。(記者孫愛薇╱攝影)

今年9月1日台灣原聲教育 協會將要建實體學校，校舍就選定在南投縣玉山的山腳下。建立學校需要很多的資金。由於有眾多原聲之友的天使 協助，校舍的資金逐漸籌備到位。這趟訪美之旅，便是原聲合唱團對贊助天使的感謝之旅。

在建校之前，原聲屬於假日學校，只有周六和周日可以練唱跟課後輔導。建校後，原聲教育學校將會成立國小與國中部，除了提供孩童合唱練習教學，還有各方面課業上的協助。經由原聲教育協會的對外連結管道，帶領台灣偏鄉的孩童看見世界的模樣。

這趟原聲合唱團訪美之旅，不只有合唱表演，還與灣區 高中的華語文社團學生建立友誼。在16日下午於金山灣區文教中心，灣區高中生與原聲孩童第一次相見歡。見面會現場有破冰小遊戲，以及由高中生介紹自己成長的矽谷環境。一位灣區高中生將在未來持續透過網路聯絡兩到三位原聲孩童，希望成為他們日後人生的導師。

洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區委員會主席曾景琳，是促成這場台美學子交友活動的人士之一。她表示，其實原聲的孩子們一開始是對自己是比較沒有自信心的。透過教育還有合唱團的練唱，讓孩子們建立對自己的自信心，逐漸開拓孩子們對世界的視野。

她也提到，希望原聲的小孩跟世界連結。英文是一個工具，出訪美國是一個感謝之旅，有很多的義工天使資助他們。這趟訪美之旅也與美國的華二代有了連結，希望這些大哥哥大姊姊成為原聲孩子們人生道路上的導師。雙方有初步的見面後，未來網路上，每個禮拜這些小老師都會提供孩童練習說英文的機會。