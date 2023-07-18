城市教育程度排名 聖荷西第2

個人理財網站WalletHub日前發布關於2023年美國受教育程度最高和最低的城市報告。圖為大學圖書館。（pexel）

華人最重視教育 ，但你知道所在城市的教育程度排全美第幾嗎？根據個人理財網站WalletHub的評比，受教育程度最高的城市是密歇根州的安娜堡（Ann Arbor），北加州的聖荷西排名第二。

由於四年制大學平均入學費用在過去三年中下降約10%，為查看學費下降是否吸引更多人讀大學，WalletHub日前發布關於2023年美國受教育程度最高和最低的城市報告。WalletHub對150個美國大都市區域 (MSA) 的11個關鍵指標進行比較。該數據涵蓋25歲及以上擁有大學或更高學位的成年人比例、種族教育差距及公立學校系統的質量。

北加州有二個城市名列受教育程度前五高，分別是排別第二的聖荷西及排名第四的舊金山；南加民眾熟知的洛杉磯/長堤/安那罕地區，在全美排名第94名，河濱縣和內陸帝國地區排名第136名。加州雖然擁有很多好的大學，但總體教育程度可能和想像不同。

由於新冠疫情及其對學校教育的影響，受教育程度最高的城市可能會在未來發生變化。疫情期間，標準化考試成績下降，低貧困地區和高貧困地區之間的成績差距加大。

受教育程度最高的城市是密歇根州Ann Arbor，該市25歲及以上居民擁有大學學位的比率最高，為57.20%，是比率最低的加州Visalia市（15.20%）的3.7倍。

德州 和加州的多個城市在受教育程度的排名中落在後段班，例如加州的Visalia排名第150名墊底，德州的Brownsville和McAllen是倒數第二名和第三名。加州的貝克斯菲爾德市(Bakersfield)、Modesto和Stockton三個城市分別是147名、146名和第145名。