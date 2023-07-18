我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

城市教育程度排名 聖荷西第2

記者張宏╱綜合報導
個人理財網站WalletHub日前發布關於2023年美國受教育程度最高和最低的城市報告。圖為大學圖書館。（pexel）
個人理財網站WalletHub日前發布關於2023年美國受教育程度最高和最低的城市報告。圖為大學圖書館。（pexel）

華人最重視教育，但你知道所在城市的教育程度排全美第幾嗎？根據個人理財網站WalletHub的評比，受教育程度最高的城市是密歇根州的安娜堡（Ann Arbor），北加州的聖荷西排名第二。

由於四年制大學平均入學費用在過去三年中下降約10%，為查看學費下降是否吸引更多人讀大學，WalletHub日前發布關於2023年美國受教育程度最高和最低的城市報告。WalletHub對150個美國大都市區域 (MSA) 的11個關鍵指標進行比較。該數據涵蓋25歲及以上擁有大學或更高學位的成年人比例、種族教育差距及公立學校系統的質量。

北加州有二個城市名列受教育程度前五高，分別是排別第二的聖荷西及排名第四的舊金山；南加民眾熟知的洛杉磯/長堤/安那罕地區，在全美排名第94名，河濱縣和內陸帝國地區排名第136名。加州雖然擁有很多好的大學，但總體教育程度可能和想像不同。

由於新冠疫情及其對學校教育的影響，受教育程度最高的城市可能會在未來發生變化。疫情期間，標準化考試成績下降，低貧困地區和高貧困地區之間的成績差距加大。

受教育程度最高的城市是密歇根州Ann Arbor，該市25歲及以上居民擁有大學學位的比率最高，為57.20%，是比率最低的加州Visalia市（15.20%）的3.7倍。

德州和加州的多個城市在受教育程度的排名中落在後段班，例如加州的Visalia排名第150名墊底，德州的Brownsville和McAllen是倒數第二名和第三名。加州的貝克斯菲爾德市(Bakersfield)、Modesto和Stockton三個城市分別是147名、146名和第145名。

阿拉斯加州的安克雷奇市(Anchorage)的性別教育差距最大，25歲及以上女性持大學學位的比率為23.25%，男性為18.64%，兩者相差4.61%。而全美25歲以上女性持大學持大學學位的比率為21.03%，男性是20.12%，意味著全美25歲以上擁有大學學位的女性比男性多接近1%。

個人理財網站WalletHub日前發布關於2023年美國受教育程度最高和最低的城...
個人理財網站WalletHub日前發布關於2023年美國受教育程度最高和最低的城市報告，圖為最高教育程度城市的前十名。（網站截圖）

教育 阿拉斯加州 德州

上一則

解決屋荒 紐森指定5區為「支持住屋社區」將補助建屋

下一則

灣區科技業裁員潮 趨緩

延伸閱讀

台父子流落南灣遊民收容所 感謝各界捐款展開新人生

台父子流落南灣遊民收容所 感謝各界捐款展開新人生
南灣酷熱 義工為遊民送水解暑

南灣酷熱 義工為遊民送水解暑
原聲合唱團聖荷西表演中心、史大教堂獻唱

原聲合唱團聖荷西表演中心、史大教堂獻唱
陳佳8•6 個人演唱會聖荷西California Theatre隆重舉行

陳佳8•6 個人演唱會聖荷西California Theatre隆重舉行
台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱

台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
10日下午，一輛警車停在古馳（Gucci ）店外，調查搶劫事件。（記者李怡╱攝影）

舊金山名品店大白天又遭搶劫

2023-07-10 22:27
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16
傳統出租車和網約車司機以及地方官員，反對無人駕駛計程車的服務擴張。（受訪者供圖）

無人車「24小時服務」搶飯碗 出租車、網約車司機抗爭

2023-07-13 02:20

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截