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杭州靈隱寺方丈 參訪萬佛聖城

【北加州訊】
光泉法師（右）日前參訪萬佛聖城，並和恒實法師（左）、恒律法師（中）會談。（萬佛聖城提供）
光泉法師（右）日前參訪萬佛聖城，並和恒實法師（左）、恒律法師（中）會談。（萬佛聖城提供）

杭州靈隱寺方丈光泉法師、監院法明法師、浙江金華天寶禪寺監院慧傳法師等人，於7月10日參訪萬佛聖城，和萬佛聖城方丈恒律法師，以及法界佛教總會會長恒實法師，暢談佛教在今日世界可發揮的作用。

光泉法師目前也擔任浙江省佛教協會會長，他指出，第三屆中美加三國佛教論壇今年將在杭州舉行，由浙江省佛教協會和杭州市佛教協會聯合主辦。今年將聚焦從中國角度如何集思廣益推動佛教發展，以及佛教如何貢獻世界。因此他此行來美，除了參加美國中華佛教會慶祝成立60周年，在紐約世界日報文化藝廊舉辦的「妙峰長老禪意書法展」之外，並和美國佛教界人士討論，如何辦好中美加三國佛教論壇。

身為中國禪宗名刹之一的方丈，光泉法師指出，佛教講因果，現在很多政府種的是戰爭的因。俄烏戰爭傷亡那麼多，需要大家思考如何避免戰爭。現代人心充滿不平，如何平復人心，改善人類生存的環境，在這方面佛教能發揮不可替代的力量。

他非常希望透過禪修影響人心，更好的促進社會發展。中國傳統文化以及佛教教義都有數千年歷史，歷久彌新，他認為在今天的社會，尤其能發揮更大的作用。

中英文俱佳的恒實法師説：「所以看得出翻譯的重要。」光泉法師認為，法界佛教總會多年來翻譯佛經做得很好，希望能更深入推廣到西方各國。

萬佛聖城方丈恒律法師表示：「所謂心平氣和，氣和心就平；人心不平是由很多因緣造成的。要影響人心，西方有西方的優點，東方也有東方的優點。東西方要互相交流，影響百千萬世代。」

萬佛聖城以及法界佛教總會各分支道場經常舉辦大型法會，無形中正是為這個紛擾的世界注入安定的力量。7月30日至8月5日，萬佛聖城將舉辦觀音七，報名：[email protected]。7月30日當天下午有三皈五戒儀式，有意參加者，請電郵：[email protected]。若有其他問題，歡迎致電萬佛聖城行政辦公室（707）462-0939。

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