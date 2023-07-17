屋崙機場同地點 華人留學生又被砸車偷竊

監控錄像顯示，如圖紅圈所示，小偷正在偷東西。（視頻截圖）

本報日前報導華人留學生在屋崙 機場附近的Chevron加油站被搶劫後，在聖地牙哥讀博士的中國留學生 讀者Macao也聯繫本報說，7月4日獨立日期間到灣區 旅遊，在屋崙機場Chevron旁的餐廳吃飯。離開一分多鐘就車子被砸，兩個行李箱、三個背包被偷。丟失筆記本電腦、手機和護照，損失3000多元。最難受的是，他在筆電中儲存頗多試驗數據，本來準備近期在頂級學術期刊發表論文，幫助在國內職稱評級。如今被偷走，一年的研究成果白白浪費。

本報此前曾報導，東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油，因為天氣冷待在車上。沒想到，有劫匪停車過來，不到十秒劫走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，至少損失2000元。他還想提醒華人朋友，不要到屋崙機場附近加油站加油。因為當地最近數月，至少發生40起搶劫，估計全部是針對遊客或從機場出來的市民。

Macao看到報導後聯繫本報說，幾乎在同一地點被偷。他和兩個聖地牙哥的學生、兩個訪問學者、一個學者的女兒同行。4日早上9時許在屋崙機場酒店退房後，下午準備去史丹福大學校園遊玩。經過98街175號（即Chevron油站旁），隨即停車找個速食店吃飯。「當時在牆壁的高處看到一個標誌，說不要把手機和電腦等貴重物品放在車上。我當時也沒有留意，事後才知道，灣區的砸車現象很嚴重。」

Macao一行人去了附近一家餐廳。離開一分多鐘，回來就發現後車窗被砸破。他趕緊從附近一家餐廳拿到監控錄像。顯示一輛銀色SUV車，倒車到了Macao租的車旁，跳下一個身穿連帽衫的黑衣男子。男子先透過後車窗觀看車內情況，然後疑似再開車門拿了作案工具，接連數次將租車內的行李和背包拿出，整個過程不到50秒，作案手法頗為嫻熟。

圖為華人留學生租的車被竊賊砸開。（受訪者供圖）

Macao一行人檢查發現損失了三個背包、兩個行李箱，包含兩部手機、一個筆電，多張銀行卡和800元現金，總共價值3000元。最讓人焦急的是，筆電中包含試驗數據，和一年的關於心血管方面的研究成果。原打算近期寫成一篇論文在權威的醫學期刊發表，對以後的職位評級非常重要。竊賊這樣順手牽羊，他的心血白費。

圖中銀色車輛為竊賊車。（視頻截圖）

他剛開始電話報警，接線員說要三、四個小時才能趕到，於是按照地圖去了附近的一個警察局，才知道是縣警辦公室，不負責屋崙罪案。一行人又去了屋崙警局分局，才完成報案。工作人員知道他們被搶，表情平靜，讓他們填好東西，「好像對搶劫習以為常」。

屋崙市長盛桃對本報表示，市府各部門此前有會議召開，討論讓縣警接手這一地區的治安問題。但縣警目前沒有充足人手。屋崙正在和加州州府溝通，希望調撥人手支援。