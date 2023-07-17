原聲合唱團聖荷西表演中心、史大教堂獻唱

聖荷西表演藝術中心的演出，多次致敬已故導演齊柏林導演的紀錄片「看見台灣」。(受訪者提供)

「聽見原聲，看見台灣」演唱會於15日晚間在聖荷西 表演藝術中心（San Jose Center Performing Arts）舉行，由台灣原聲童聲合唱團演出，表演吸引超過1600民眾。售票收入捐贈給台灣原聲教育 協會，為台灣原住民 兒童教育盡一份力。

原聲音樂學校的學生大多來自台灣鄰近玉山的偏鄉原住民部落。合唱團歌曲以原住民傳統歌曲為主。已故導演齊柏林導演所拍攝的紀錄片「看見台灣」中，原住民孩童站在玉山上獻唱拍手歌動人一幕，就是由原聲音樂學校的孩童獻唱。

世界台灣商會聯合總會名譽總會長，也是這次活動的主任委員林貴香表示，七年中因為疫情，還有諸多因素原聲合唱團一直無法來美演出。希望這次難得的機會讓北美的僑胞看見台灣。表演中使用了很多齊柏林導演拍攝的畫面，也讓很多在場觀賞者很感動。

優美的原住民孩童歌聲讓在場嘉賓為之動容。(受訪者提供)

原聲教育協會秘書長陳紅蓮表示，小朋友要能出國表演，至少要受訓三年。2012年齊柏林導演所拍攝的「看見台灣」紀錄片，其中13位拍攝的孩童裡，全維芯與伍瀚目前在美國就讀大學中，這次也隨隊當翻譯服務。她特別感謝所有贊助這次活動的僑胞與組織，在精神上與資金上的支持，讓孩子走出台灣，看見世界。

觀賞原聲合唱團聖荷西表演中心演出的黃小姐表示，看到齊柏林為寶島台灣空拍的美麗影像，搭配著台灣原聲童聲的純真天籟，心裡充滿感動。尤其在「台北的天空」這首歌，後半段一起現場大合唱，伴著濃濃思鄉的情緒，自己都不禁眼眶泛淚。

教堂內坐滿做禮拜與前來欣賞合唱團的民眾，在寧靜莊嚴的殿堂內欣賞天籟之聲。(記者孫愛薇／攝影)