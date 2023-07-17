重振美國小企業 少數族裔籲政策支持

非裔經濟聯盟聯合創始人Charles Phillips。（記者楊青／攝影）

三年新冠疫情 中遭遇困境的小企業，面臨著後疫情時代重新崛起的機遇和挑戰，多位專家應邀參與少數族裔媒體中心14日的後疫情時代重振美國小企業主題討論。他們認為，無論聯邦還是地方政府，都需要有更多政策向少數族裔和女性創業者傾斜，包括融資 和技術支持，以增加美國市場的多樣性。

聯邦小企業管理署（SBA）統計，全美有小企業超過3320萬家，占企業總數的99.9%，雇用美國近一半的勞動力，並貢獻GDP的44%。在這些小企業中，超過18%由移民創辦。

非裔經濟聯盟聯合創始人Charles Phillips認為，小企業不僅為美國的經濟發展貢獻力量，還是很多人養家糊口的依賴。在疫情中倒閉的大批小企業，現在試圖東山再起，它們需要政府的支持。小企業在初創過程中面臨的融資挑戰，對女性和少數族裔尤其嚴峻。事實上，政府確實有一些扶持小企業的資金和資源，但現在的問題是很多創業者不知道到那裡獲得支持、如何利用資源。此外，尋找教育以及技術方面的支持人員也面臨挑戰，比如管理人員、會計人員、律師等，一些企業因為沒有這些資源的支持，不得不限制發展規模。

Phillips舉例說，在全國的批發小企業中，非裔雇主只占1%，因為非裔社區缺乏這方面的教育和培訓。

維吉尼亞州民主黨籍參議員暨社區發展金融核心小組共同主席Mark Warner表示，兩黨近年達成共識，對小企業、少數族裔或弱勢群體，及女性創業者給與更多的優惠和支持。包括提供給低收入者首次購房長達30年的低息貸款優惠、幫助少數族裔和女性創業者獲得融資與技術支持等。目前聯邦有10億元專款，將用於建設地方發展中心，幫助小企業的起步和發展。Warner說，目前聯邦政府用於幫助小企業的資金高達120億元。

維吉尼亞州民主黨參議員Mark Warner。（記者楊青／攝影）

Warner結合自身經驗表示，白人男性得到創業貸款更加容易，造成該現象的具體原因不明，可能與女性和男性打算創辦的企業類型不同有關。他表示，大公司除資金雄厚，還有很多合作夥伴，資源豐富，單打獨鬥的小企業很難跟他們在市場上抗衡。他認為，小企業對美國市場、經濟多樣化及保持長期競爭力等，都非常重要。

Shatter基金創始人Shelly Kapoor Collins。（記者楊青／攝影）

在風險投資 行業打拚35年的Shatter基金創始人Shelly Kapoor Collins表示，在風險投資行業，過去可能只有2%的創投資金給予女性創業者，現在這種情況正在改變，但女性創業者得到的信任和支持還是不如男性。

Gelat'OH創始人Sierra Georgia。（記者楊青／攝影）

Gelat'OH創始人Sierra Georgia表示，她創辦手工冰淇淋小企業，其中大量使用的紙杯，美國製造的價格就比中國貴許多。她認為，美國應該大力發展製造業，政府給予小企業更多扶持，這也是美國製造業打破對外國依賴的關鍵。