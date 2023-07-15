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舊金山加大醫學院長染新冠 洗熱水澡昏厥頭部受重創

編譯組／綜合14日電
舊金山加大醫學院院長瓦賀特感染新冠，洗熱水澡後昏厥頭部受重創。 （取自推特）
舊金山加大醫學院院長瓦賀特感染新冠，洗熱水澡後昏厥頭部受重創。 （取自推特）

舊金山加大醫學院院長、社交媒體名人瓦賀特（Bob Wachter）博士12日透露，他第一次感染COVID-19是在洗熱水澡的那一刻。由於COVID病毒導致脫水，激增的熱水使瓦賀特的血管擴張，血壓急劇下降，導致他暈倒。摔倒時頭部嚴重受傷，導致腦出血，隨後住院治療。

「我在浴室地板上的血泊中醒來，」瓦賀特在推特上發布了一條關於他的經歷的長微博。「垃圾桶蓋上有一個凹痕，很可能是我的頭撞到了那裡。我什麽都不記得了。當我勉強站起來時，很明顯我的臉需要縫針，而且不止幾針。」

事實證明，雖然時間短暫，洗熱水澡確實會對血壓產生巨大影響。當蒸氣水接觸皮膚時，血管會擴張，幫助調節體溫。在這個過程中，血壓會略有下降。

「昏迷或我們所說的暈厥非常常見，」舊金山加大醫學教授、心臟病學研究副主任馬庫斯（Gregory Marcus）說，「這意味著突然失去知覺。一般來說，當重力將血液從大腦拉走，流向大腦的血液不足時就會發生這種情況。」

淋浴結束後，血管恢復正常，導致血壓暫時升高。高血壓通常沒有任何明顯症狀，因此被稱為 「無聲殺手

。」對於大多數人來說，熱水淋浴導致的血壓升高通常並不明顯。然而，對於那些已經患有高血壓或其他健康問題的人來說，熱水淋浴會通過升高體溫引發症狀，導致血管擴張和心率減慢。

對於低血壓患者來說，熱氣則會使血管擴張，導致血壓驟降。因此，血液可能會積聚在下肢而無法到達大腦，從而導致頭昏、頭暈甚至昏厥的感覺。

對於那些生病和脫水的人來說，熱水淋浴會通過減少體內主要由水組成的血容量而加劇低血壓的潛在影響。專家建議洗溫水澡而不是熱水澡，並避免長時間淋浴。聯邦疾病控治中心（CDC）指出，理想的淋浴時間應為5至10分鐘。此外，打開門或窗戶以增加空氣流通也很有幫助。

長時間站立也會導致血液積聚在腿部和腳部，導致流向大腦的血液減少。這可能導致惡心、頭暈、目眩、視力模糊或隧道視力等症狀。根據「全國老年委員會」（National Council on Aging）的數據，跌倒是老年人遭受致命和非致命傷害的主要原因。

高血壓 醫學 舊金山

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