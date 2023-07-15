舊金山規劃和城市研究協會座談 探討社區經濟復原力

舊金山灣區規畫與城市研究協會舉行線上座談會，以社區經濟復原力基金推動社會公平的話題展開討論。（記者張曼琳／截屏）

舊金山 灣區規畫與城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association， SPUR）12日舉行線上座談會，圍繞社區經濟復原力基金（Community Economic Resilience Fund）推動社會公平的話題展開討論。

當天座談會中，舊金山灣區規畫與城市研究協會邀請到三位和社區基金組織相關負責人就該話題演講。講員分別為舊金山基金會（San Francisco Foundation）加州 政策和宣傳副主任布朗（Christa Brown）、參與式預算 項目（Participatory Budgeting Project）執行董事德萊昂（Kristania De Leon），以及 All Home California的首席經濟研究員班菲爾德（Jay Banfield）。

SPUR的經濟正義政策總監丹尼（Jacob Denney）指出，聯邦和州政府已撥款了數十億元來幫助小企業，其中大部分資金現在都用於新的融資模式，旨在幫助在歷史上被拒絕獲得資源的企業主。尤其在加州，已撥款數百萬元用於社區經濟彈性基金（Community Economic Resilience Fund ，簡稱CERF）以開發公平經濟的新模式、建立適合所有加州居民的公平和可持續經濟。

丹尼表示，與此同時，公共財政民主化在全國範圍內不斷發展。參與式預算意味著，社區成員要決定如何決定公共預算，使公共支出更加公平並具有效策略。

對於社區參與如何推動聯邦和州資金的更公平分配這一問題，舊金山基金會加州政策和宣傳副主任布朗表示，在該基金會工作的經歷讓她看到了「很多人正在盡一切努力來獲得更好的資源，但很難有個人去組織集體倡導這些資源。」

布朗表示，在擔任基金會職務的早期，與許多當地倡導者、社區團體、信仰領袖以及舊金山、聖荷西和屋崙市的市長合作並創建了三個行動小組，以專注於建設更好的經濟。其中包括一項確保可負擔住房資源和支持的投資社區分享來自州和聯邦所有信息和資源等相關計畫。