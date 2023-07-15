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優勝美地失蹤2周 灣區背包客屍體尋獲

編譯組／綜合14日電
在優勝美地失蹤的灣區背包客克萊門諾克的屍體尋獲。（美聯社）
在優勝美地失蹤的灣區背包客克萊門諾克的屍體尋獲。（美聯社）

日前在優勝美地（Yosemite）失蹤的拍達路瑪（Petaluma）背包客克萊門諾克（Hayden Klemenok，右圖，美聯社），他的姊姊麥金尼（Taylor McKinnie）近日在社交媒體上發布聲明，稱克萊門諾克的屍體已經找到。

24歲的克萊門諾克最後一次露面是在7月2日，當時他和一群人一起在上奇爾努爾納瀑布（Upper Chilnualna Falls）附近背包旅行。他的父母告訴記者，克萊門諾克當時彎下腰「試圖把臉弄濕時滑倒，被捲入急流中。」

麥金尼說，搜尋人員在9日上午獲得了克萊門諾克的位置，但由於地點復雜，又花了24小時才尋回他的屍體：「雖然還需要進一步調查，但海登的死因被推定為意外溺水。作為姊姊，作為一個家庭，我們再也沒有了我們無可替代令人難忘的兄弟、兒子，還有很長的悲傷路要走，我們珍惜並無比懷念他。」

克萊門諾克的父母說，克萊門諾克出生於聖他羅莎（Santa Rosa），在拍達路瑪長大，長期從事棒球運動，熱愛二戰歷史和戶外活動。今年5月剛從聖地亞哥州立大學（San Diego State University）金融專業畢業；他當時在一家房地產公司擔任金融分析師，對生活充滿熱情。

克萊門諾克的父母收到兒子的最後一條短信是在1日上午，當時他告訴父母，和其他六人正前往山路的基地。母親叮嚀他要注意安全和小心；克萊門諾克說他會拍照，並保證在返回時會告訴他們。

克萊門諾克父母透過他的朋友得知，兒子和其他幾個人單獨行動，準備再去看看上奇努阿爾納瀑布。而登山嚮導，也是其中一位年輕人的父親，留在了大本營。那天天氣很熱，朋友們說他四肢著地彎下腰，想撈水為自己降溫，不料竟滑入水中。其他年輕人「以最快的速度跑下懸崖，試圖在水流將他沖下陡坡時發現他。」

在得到兒子遭遇意外的消息後，克萊門諾克的父母、三個兄弟姊妹和一個阿姨長途跋涉來到優勝美地，在公園護林員的陪同下重走克萊門諾克的路線。到達山頂後，一家人在那裡呆了三個小時，在克萊門諾克最後出現的地方對他表達哀悼。

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