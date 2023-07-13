加州暴力、財產犯罪 均比去年增加

加州檢察長邦塔發布犯罪報告顯示，加州2022年的暴力犯罪率，雖較2021年增加6.1%，但仍遠低於1992年歷史最高水準。圖為警方在屋崙一搶劫現場執法調查。（記者劉先進／攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）最近發布加州犯罪、武力使用事件等報告。數據顯示，加州的暴力犯罪 率（即每10萬人中的暴力犯罪數量），從2021年的466.2起增加到2022年的494.6起，增幅6.1%，但仍遠低於1992年1103.9起的歷史最高水準，僅是其45%。

同時，加州財產犯罪率卻有明顯上升，從2021年的2178.4起，增加到2022年的2313.6起，升幅6.2%，但也大大低於1980年的歷史高點6880.6起。

總逮捕率從2021年的2606.3起，下降到2022年的2535.2起，繼續保持2004年開始的逐年下降趨勢，當時總逮捕率為5385.5起。

2022年，正在接受緩刑的成年人總數達到1980年以來的最低水準，為15萬1402人。全職刑事司法人員的總數，包括執法人員、檢察官、調查員、公設辯護人和緩刑官，數量減少1.4%。從2021年到2022年，執法、檢察和緩刑人員的數量分別減少了1.3%、0.3%和3.6%。

使用武力事件報告介紹了涉及執法人員使用武力和開槍事件的概況。比如，在2022年，有597起事件涉及使用武力或開槍導致平民或官員的嚴重身體傷害或死亡。在這些事件中：49.4%發生在報警服務期間，16.1%的事件發生在犯罪過程中或員警正在調查可疑人員或情況時，74.9%的事件是在車輛、自行車或行人被攔截時發生的。

2022年，有612名平民參與了涉及開槍或使用武力導致嚴重身體傷害或死亡的事件。在這些平民中：48.4%是西裔，25.3%為白人，19.3%為非裔 。

在2022年，有1375名警員涉及使用槍枝或使用武力導致嚴重身體傷害或死亡的事件。其中，82.5%沒有人受傷，17.1%有人受傷，0.3%致人死亡。