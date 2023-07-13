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金山地檢長謝安宜1年影響報告：毒品重罪立案 飆升72%

記者劉先進／舊金山報導
上任12個月後，舊金山地檢長謝安宜在12日發布一年工作報告，說明去年7月8日就任以來所取得的成就、新數據和進展。 （記者劉先進／攝影）
上任12個月後，舊金山地檢長謝安宜在12日發布一年工作報告，說明去年7月8日就任以來所取得的成就、新數據和進展。 （記者劉先進／攝影）

上任12個月後，舊金山地檢長謝安宜在12日發布過去一年影響報告，說明自去年7月8日就任以來所取得的成就、新的數據和進展。

謝安宜強調，她重塑了地檢長辦公室，解決了最重要的公共安全問題，重點打擊露天毒品交易市場和追究毒販的責任。從2022年7月8日到2023年7月7日，地檢處共立案819起毒品重罪案件，而上一年同期為476起，大增72%，且任何與吸毒過量致死有關的毒販嫌疑人，都將以謀殺罪被起訴。

報告說，謝安宜上任後成立新的重案組，專門負責更嚴重和更複雜的重罪案件，如特定的持械搶劫和謀殺未遂案件。這些案件可能更加耗時和複雜，從傳訊之日起就指派一名地檢官，而不是在從預審到審判的過程中，在不同的檢察官間轉換。現在，更多經驗豐富的資深檢察官被分配到重罪組；設立新的弱勢受害者小組，負責監督針對弱勢受害者的犯罪起訴，並負責仇恨犯罪和暴力侵害老年人案件的起訴，該小組由調查和起訴方面經驗豐富的檢察官組成。

謝安宜還成立了新的毒品檢控團隊，積極檢控毒品案件，確保經驗豐富的專職律師專門負責打擊露天毒品交易，追究涉嫌毒販的責任。她將打擊露天毒品交易市場和追究毒販的責任作為其工作的重中之重，上任不久，就撤銷前任地檢長博徹思提出的30多項未被接受的寬大認罪條件，並迅速著手制定新的政策和方向，以指導如何處理毒品案件的起訴。

從2022年7月8日到2023年7月7日，舊金山地檢處共立案819起毒品重罪案件，立案率90%。而上一年同期為476起，增長了72%。在2022年7月8日至2023年7月7日期間提交的案件中，有38起案件被定罪，而上一年同期為26起。這表明毒品重罪案件的定罪率增加了46%，其中包括一起陪審團審判定罪的毒品重罪案件。

地檢長辦公室說，認識到一些毒販嫌疑人對公共安全構成極大的威脅，因此對最嚴重的案件實施審前拘留。任何與吸毒過量致死有關的毒販嫌疑人都將以謀殺罪被起訴，這與全州其他檢察官的做法一致，目的在於加強保護自己的社區。

由於毒販嫌疑人對公共安全構成極大威脅，在最嚴重的毒品案件中，已提出122項審前拘留動議。法院批准15項，否決了27項，還有80項正在審理中，目前有517名因毒品案件未出庭而被法院簽發逮捕令的人員被釋放，其中144人有一個以上的未結案件，平均而言，這些逮捕令的有效期已超過30個月。在最嚴重的案件中，一名持有未結逮捕令的被告，身背五個未決案件，五名被告各有四個未決案件，這進一步說明為何拘留動議對公共安全和問責制至關重要。

毒品 檢察官 舊金山

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