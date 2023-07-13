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華埠搶劫剛釋放 非裔少女又因6搶案被抓

記者劉先進╱屋崙報導
非裔搶劫財物後，還毆打追趕的受害者。事發經過被目擊者拍攝。（視頻截圖）
非裔搶劫財物後，還毆打追趕的受害者。事發經過被目擊者拍攝。（視頻截圖）

屋崙華埠9街一家甜品店內兩月前曾發生一起搶劫，三個非裔未成年女生搶走三個亞裔年輕人的財物，亞裔受害人試圖追回而被毆打。

接近屋崙警局的知情人士12日告訴本報，該搶劫團夥此前搶劫了包括甜品店在內的32個受害者，因證據不足，沒有被地檢長辦公室起訴，最終釋放。同一夥人6月底因六起搶劫案和駕駛一輛偷來的汽車被捕，目前案件已進入少年法庭審理程式。

9街奶茶店的員工Jenny告訴記者，事發時為5月9日晚上9時53分。三個受害者中，有兩個是亞裔，一個是其他族裔。這三人疑似停在路邊的車窗被砸，懷疑是三個非裔女生所為，所以就找到店鋪內對質，詢問她們為何砸窗。雙方爆發激烈口角，非裔搶走了一人的手提包和手機，三個受害者也毫不畏懼，追上前去，試圖奪回財物。從現場至少兩個角度監控和目擊者拍攝的視頻來看，三個非裔女生將受害者瘋狂毆打，一度扯住衣服，摔在地上，又是一陣拳打腳踢。接著，一輛紅色車趕過來，車上跳下一人，幫忙三個攻擊者打人，隨後四人跳上車，逃之夭夭。

知情人士告訴本報，這個搶劫團夥實際上有9人，在屋崙搶劫了包括華埠甜品店在內的32個受害者，但地檢長官善貞（Pamela Price）以證據不足為理由未予起訴，嫌疑人被釋放。不過，目擊者拍攝的視頻清楚顯示出，嫌疑人在實施搶劫和毆打受害者，同一夥人6月30日晚因6起搶劫案和駕駛一輛偷來的汽車被捕。

目前，被逮捕的未成年人案件，正在進入少年法庭審理程式。

官善貞在官網聲明中說，5月21日，因一起搶劫事件被拘留的九名少年未被起訴，但案件仍在調查中。屋崙警局的少年司法部門負責指控的副局長承認，沒有足夠的證據確認嫌疑人身分，無法對任何一名少年提出指控，事件中有兩名婦女受傷，但未造成重大身體傷害。一名少年持有贓物，另外兩人因無關原因被拘留，此案已由少年司法部門審查。目前，沒有指控稱事件中有人展示或使用槍枝。

在5月16日發生的另一起事件中，兩名成年人和三名青少年因涉嫌搶劫而被拘留。據稱參與這些武裝搶劫的兩名未成年人，沒有被提交給少年司法部門。官善貞表示，一些人傳播這些事件的許多細節誇大其詞，這並不是一連串的搶劫案，也沒有涉及數十名嫌疑人，警方認為沒有足夠的證據起訴任何一名青少年，但仍在努力確認據稱因這些搶劫案而被捕的三名成年人的狀況。

屋崙華埠9街一家甜品店兩月前曾發生一起搶劫，三個非裔未成年女生搶走三個亞裔年輕人...
屋崙華埠9街一家甜品店兩月前曾發生一起搶劫，三個非裔未成年女生搶走三個亞裔年輕人的財物，亞裔試圖追回被毆打。搶劫團夥6月底因6起搶劫案和駕駛一輛偷來的汽車被捕。（記者劉先進／攝影）

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