寓教於樂 灣區文教中心布袋戲偶講故事 親子同樂

林秀春特別考量來聽故事的孩童都是五歲以下，正值四處亂跑亂走的年紀，所以準備了小朋友遇到陌生人該怎麼反應的小故事，提醒孩童與家長，注意陌生人的靠近，保護自己的安全。（文教中心提供）

舊金山灣區 文教中心12日舉辦傳統布袋戲故事時間。有別以往由說故事老師拿著繪本講述故事，這次由操偶師演出布袋戲，提醒觀戲的孩童注意靠近的陌生人。有趣的布袋戲演出吸引超過20組家庭觀戲。

文教中心主任莊雅淑感謝所有前來參與活動的家庭，以及協助的志工媽媽們，也感謝這次前來相助的操偶師特別抽空為小朋友演出。

說故事活動的操偶師為前北加州 大專院校聯合會的前會長林秀春。因考量來聽故事的孩童都是五歲以下，正值四處亂跑亂走的年紀，所以帶來一個「小朋友遇到陌生人該怎麼反應」的小故事，提醒孩童與家長注意陌生人的靠近，保護自己的安全。

來參與活動的家長Nora表示，在灣區平常很少有機會讓小朋友接觸布袋戲，最近也沒有機會返台帶小朋友看一些傳統藝術，這次來參加文教中心的布袋戲說故事活動，剛好做為小朋友文化啟蒙的第一步；而現場也有元宵節燈籠的擺設，之前沒有機會回台灣看燈籠，在文教中心可以近距離看個夠。

布袋戲表演後，文教中心還提供紙偶手作活動，讓小朋友用紙手指貼出不同的動物，活動在歡樂的手作中告一段落。文教中心7月份還有26日的故事時間活動，歡迎僑青家庭帶學齡前孩童一起前來聽故事玩手作。