張梅駒、梁禮清 硅谷亞藝中心辦雙個展：傳統書畫新思路

梁禮清（左五）與參加開幕典禮的來賓高木森（左六）、古銑賢（右四）、余春朋（左三）等。（硅谷亞洲藝術中心提供）

硅谷亞洲藝術中心7月8日至25日間舉辦「出古入新：張梅駒近作展」和「墨氣長嘯：梁禮清近作展」雙個展，展出張梅駒近年書法 作品40餘件，梁禮清抽象水墨作品50餘件。兩位藝術家雖然在不同的藝術領域耕耘，但都具有深厚傳統功底，又不囿於傳統。主辦單位將他們兩位的作品同時呈現給觀眾，也希望引起觀眾對傳統藝術出路的深思。

張梅駒1975年入書法篆刻名家王北嶽門下，學書法兼習篆刻，由楷入手，循序漸進，真草篆隸無一不精，進而鑽研結體及章法佈局之細緻入微。 此外，聽從恩師王北嶽誡「書外求書」建議，廣泛研讀書法史及理論著作，博涉歷代豐碑名帖，得各體筆法之妙趣。

張梅駒的書法造詣有三大特點：一是典雅清正，熔鑄篆隸魏碑於一體，有古意又饒今韻；二是秀傑之氣，他的行、草作品中，秀傑之氣如曉霧出嵐，讓人神清氣爽；三是創變之新，他對現代藝術有深切的關心，曾與雕塑 家金鋒的現代雕塑聯展。

舊金山 中華藝術學會名譽理事長古銑賢指出，一般書家只精通一種書體，而張梅駒教授各種書體皆精，實屬不易，令人讚嘆。他也非常欣賞張教授的抽象書法，笑稱張教授以入侵到繪畫領域，令作為畫家的他膽寒。

梁禮清是舊金山灣區著名畫家，早年畢業於北京中央美院，從事藝術創作與教育30多年，其作品涵括油畫、雕刻、壁畫、宣傳畫、巨型裝置設計等等。曾任職傅抱石畫院專職畫家、中山畫院副院長。現為中國美術家協會會員、中國國家高級美術師。作品在世界各地展出， 多次獲獎。

梁禮清近年來的作品專注在抽象畫面的形式表現，至少有四大特色：材料的詮釋、書法筆觸的運用、材質的肌理、活化設計。就如他自己的陳述:「打破凝固的程式，對布局、形狀、構圖注意新的理念，不急於刻畫深度，注重二維平面的思序。」理念與現代「抽象表現派」頗為接近，因此有很強的現代藝術精神。

藝評家劉軍平指出：「梁禮清作品始終堅持將歷史文化積澱與現代前沿性相結合的風格路徑。作品是用中國書畫的意象語言、抽象造型、渲染方法以及點線面的構成方式完成的當代作品。其作品形式上看是東方的水墨韻味，但是已經跳出東方藝術傳統藩籬制約，走向一種國際化的藝術圖式，尤其在畫面中形成了一些強烈的構成感。」

7月16日下午3時有張梅駒教授專題講座「汲古為新：我的學書經歷和思考」，7月23日下午3時有梁禮清講座「我的創作理念與心得」，兩場都是現場與線上同時進行，zoom ID都為8641209031，登錄密碼3777。現場地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051. (408)248-2698. www.artshu.com。