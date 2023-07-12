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歡慶炸薯條日 5快餐店本周優惠

記者葛歆睿╱南灣報導
慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（Getty Images）
慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（Getty Images）

快餐界對於到底哪天才是全國炸薯條日存在分歧。一些連鎖店堅持認為是7月13日，今年7月13日是星期四。而另一些則認為應該始終是固定在星期五。不管怎樣，為了慶祝炸薯條日，以下五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。

McDonald's：7月13日當天，在參與活動的店面可獲得任意大小的免費薯條。需要使用冊麥當勞應用程式APP下單。不需要進行任何消費，每位顧客限一份。

Smashburger：7月13日消費任意金額，可以免費獲得Smashfries，調味中有迷迭香、大蒜和橄欖油。

WENDY'S：7月13日至16日期間，使用應用程式APP消費任意金額，可免費獲得任意尺寸的薯條。訂單可以在APP中完成，也可以在店內或者得來速進行掃描。優惠僅可兌換一次。促銷活動也適用於早餐中的調味土豆（又名早餐薯條）。

Jack in the Box：透過註冊短信接收促銷訊息，下一個訂單即可獲得免費的中號薯條。

Burger King：註冊Royal Perks Rewards，消費任意金額即可獲得一份免費薯條。這個會員優惠有效期至2023年12月31日，每周一次。

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）
慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

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