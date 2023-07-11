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全美中華婦女會 新舊會長交接

記者孫愛薇／南灣報導
全美中華婦女會新舊會長9日交接，左起卸任會長辜紹生、監交人賴銘琪、新任會長呂芳雲。(記者孫愛薇╱攝影)
全美中華婦女會新舊會長9日交接，左起卸任會長辜紹生、監交人賴銘琪、新任會長呂芳雲。(記者孫愛薇╱攝影)

全美中華婦女會日昨舉辦年會暨新舊會長交接典禮。席間頒發優秀華裔學子獎學金與獎狀，表揚學生的表現，並鼓勵他們繼續努力，未來有更好的展望與表現。

9日晚間的年會邀請多位來賓參加，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、歐陽大使夫人陳桂子、多位僑務委員以及僑界領袖約300多人出席。

婦女會姊妹團獻唱大合唱「群星頌」與「美麗的寶島」揭開序幕。在賴銘琪處長與莊雅淑主任見證下，由現任會長辜紹生交接職位予新任會長呂芳雲。

賴銘琪處長（左三）代表僑委會徐佳青委員長頒發賀狀給新任會長呂芳雲(左二)，以及頒...
賴銘琪處長（左三）代表僑委會徐佳青委員長頒發賀狀給新任會長呂芳雲(左二)，以及頒發感謝狀給卸任會長辜紹生(左一)。(記者孫愛薇╱攝影)

新任會長呂芳雲表示：「全美中華婦女會將繼續發揚中華文化、照顧弱勢團體、參僑社公益活動，傳承蔣夫人的創業精神，是婦女的重大責任。」

王雅宣（左三起）、馬尚豪與李欣隆三位優秀學子獲頒全美中華婦女會獎學金。(記者孫愛...
王雅宣（左三起）、馬尚豪與李欣隆三位優秀學子獲頒全美中華婦女會獎學金。(記者孫愛薇╱攝影)

賴銘琪處長致詞表示：「婦女同胞不只撐起半片天。現在僑團有超過一半的會長都是婦女同胞。因為有各位婦女同胞的支持，台北經文處的僑務活動才能推動的如此順利。」他感謝婦女僑領與各界僑務的貢獻付出。

四位獲得全美中華婦女會獎學金的北加州華裔高中生，分別為王雅宣、馬尚豪、李欣隆與劉雅靖。其中王雅宣曾獲得全美2023 年學生心理健康之聲獎 (SVMHA)，以及2022年贏得由蘋果公司舉辦的「全球開發者大會Swift 學生挑戰賽」，還擔任多個知名基金會的青年顧問，表現優異獲獎無數，獲得主流媒體的採訪報導。

全美中華婦女會姊妹大合唱羣星頌與美麗的寶島，為交接儀式拉開序幕。(記者孫愛薇╱攝...
全美中華婦女會姊妹大合唱羣星頌與美麗的寶島，為交接儀式拉開序幕。(記者孫愛薇╱攝影)

李欣隆則在網球運動方面有非常好的表現，目前網球雙打排名世界前850名，並與英國劍橋大學共同研究清朝天花對於政治以及經濟的影響層面。他是這次得獎學生的代表致詞，致詞中提到這次是他第一次在這麼多女士的面前演講，感到有一些緊張，幽默表現讓全場來賓莞爾一笑。

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