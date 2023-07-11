FASCA技藝培訓營 大秀舞獅、鼓藝、雜技

將近有50位學員及Senior FASCA學員共同參與這次的技藝體驗營。(記者孫愛薇／攝影)

海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區 分會日前在金山灣區文教中心中心舉辦「FASCA新進學員技藝培訓體驗營」，以鼓勵學員參與僑社活動，增加僑社青年動能。活動由文教中心主任莊雅淑偕同諮詢導師陳安東、劉麗鋓、吳季芳與李娜亞共同規畫。

體驗營中依舞獅、扯鈴、雜技、鼓藝等技藝小組，分別邀請專業師資鄒尚文、趙明、林青蓉與林秀春，經由導師講解並帶領學員親身體驗各組傳藝操作技巧，輔導學員選擇心儀的小組作為後續主要培力訓練。這次活動也是新生培訓後首場活動，8日當天將近有50位學員及Senior FASCA學員共同參與。

莊雅淑主任表示，僑委會自2011年起辦理「海外青年文化大使協會」，透過協輔積極支援僑社各項文化推廣及僑社服務，已成為在海外推動僑務工作的一大助力。金山灣區分會成立舞獅、扯鈴、雜技、舞蹈等小組，依學員興趣加入小組，由中心邀專業講師每月進行培訓，不僅增進培訓效益及專業知能，亦廣受僑界肯定與邀約。今年再成立鼓藝小組，期許學員在今天各組培訓的初體驗後，選擇想加入的小組，培養成為僑社人才，增加僑社青年動能。

莊雅淑說，FASCA金山灣區分會現任隊長與諮詢導師協調溝通下，帶領各組學員參與各項活動。現任隊長們即將自高中畢業，祝福他們在人生下一個階段能前程似錦、鵬程萬里，繼續努力完成自己的大學學業及未來生涯夢想。但畢業並不代表FASCA的結束，歡迎他們就像來參與活動的Senior FASCA，隨時回到金山灣區娘家。未來有FASCA學員，彼此相互扶持，讓FASCA在全美各大學院校發光發亮。