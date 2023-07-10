灣區捷運警員加薪 保障乘客安全

BART計劃增加各列車的警察巡邏，以保護乘客的安全。（記者李怡╱攝影）

舊金山捷運 系統(BART)9日宣布，將為捷運警員加薪，以留住現有警員，並吸引更多有潛力者加入捷運安全服務。

根據捷運董事會一致通過決議，捷運警員時薪即日起從每小時 55.12 元增加到67.38 元。新入職和從其他部門轉來的警員，可享有1萬5000 元的新人獎金。

捷運系統發言人說：「這是對保障BART乘客安全的重要投資。希望提薪可以增加捷運警局在招聘上的競爭力。」據了解，捷運警員的薪資長期以來低於於其他執法崗位約19%。此次調薪將為捷運增加招募競爭力，並且留住現有警員。

目前捷運警局有28個警員職位空缺。新填補的職位都將分配隨各列車巡邏。如可成功招聘到足夠警力，捷運系統每年將可額外增加 448 個班次。9月份起實施的新班次時間表，將加強周末列車服務，使乘客等車時間保證在 20 分鐘之内。

相較於疫情之前，因遠程辦公，捷運乘客量下降約40%，導致灣區 捷運連連虧損，班次減少，乘客等待時間久，就更少人乘坐的惡性循環，以至于使得捷運成為犯罪和無家可歸者問題的重災區。

捷運系統希望通過加薪和多項積極招聘政策，填補警力空缺留住現有警員。預計招聘滿后，50%的警員將被安排隨列車巡邏，為乘客帶來最大的安全保障。

灣區捷運載客量從2019年財政年度的1億1800萬人次，減少到2022年的約3500萬人次。2019年，灣區捷運的乘客票價和停車收入總計5億2000萬元，占其營運資金的66%。但在2021年降至只剩12%，去年略微反彈至21%

BART董事李正元（Janice Li）表示，在交通預算吃緊的情況下，為BART系統增加警力，需要付出比平時更多的努力。她說，因為舊金山市和縣無法找到真正解決無家可歸者的問題，也就無法真正應對BART上的毒品危機。增加捷運警力是保障乘客安全的一個有力方法。

此次的增加警力政策，是舊金山交通局為應對遊民增加和疫情之後，乘客減少的雙重危機。BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，BART在城市當中的運輸地位，意味著它必須成為解決無家可歸問題的一部分，這無疑會損害乘客滿意度和乘客體驗，之後捷運會考慮與各縣合作，制定一個可行的警務計畫和成立遊民外展團隊，逐步解決危機。