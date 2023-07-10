我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

灣區捷運警員加薪 保障乘客安全

記者李怡╱舊金山報導
BART計劃增加各列車的警察巡邏，以保護乘客的安全。（記者李怡╱攝影）
BART計劃增加各列車的警察巡邏，以保護乘客的安全。（記者李怡╱攝影）

舊金山捷運系統(BART)9日宣布，將為捷運警員加薪，以留住現有警員，並吸引更多有潛力者加入捷運安全服務。

根據捷運董事會一致通過決議，捷運警員時薪即日起從每小時 55.12 元增加到67.38 元。新入職和從其他部門轉來的警員，可享有1萬5000 元的新人獎金。

捷運系統發言人說：「這是對保障BART乘客安全的重要投資。希望提薪可以增加捷運警局在招聘上的競爭力。」據了解，捷運警員的薪資長期以來低於於其他執法崗位約19%。此次調薪將為捷運增加招募競爭力，並且留住現有警員。

目前捷運警局有28個警員職位空缺。新填補的職位都將分配隨各列車巡邏。如可成功招聘到足夠警力，捷運系統每年將可額外增加 448 個班次。9月份起實施的新班次時間表，將加強周末列車服務，使乘客等車時間保證在 20 分鐘之内。

相較於疫情之前，因遠程辦公，捷運乘客量下降約40%，導致灣區捷運連連虧損，班次減少，乘客等待時間久，就更少人乘坐的惡性循環，以至于使得捷運成為犯罪和無家可歸者問題的重災區。

捷運系統希望通過加薪和多項積極招聘政策，填補警力空缺留住現有警員。預計招聘滿后，50%的警員將被安排隨列車巡邏，為乘客帶來最大的安全保障。

灣區捷運載客量從2019年財政年度的1億1800萬人次，減少到2022年的約3500萬人次。2019年，灣區捷運的乘客票價和停車收入總計5億2000萬元，占其營運資金的66%。但在2021年降至只剩12%，去年略微反彈至21%

BART董事李正元（Janice Li）表示，在交通預算吃緊的情況下，為BART系統增加警力，需要付出比平時更多的努力。她說，因為舊金山市和縣無法找到真正解決無家可歸者的問題，也就無法真正應對BART上的毒品危機。增加捷運警力是保障乘客安全的一個有力方法。

此次的增加警力政策，是舊金山交通局為應對遊民增加和疫情之後，乘客減少的雙重危機。BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，BART在城市當中的運輸地位，意味著它必須成為解決無家可歸問題的一部分，這無疑會損害乘客滿意度和乘客體驗，之後捷運會考慮與各縣合作，制定一個可行的警務計畫和成立遊民外展團隊，逐步解決危機。

捷運 灣區 舊金山

上一則

金門大橋車流量少三成 財政吃緊

下一則

灣區多個城市提高最低薪資 仍趕不上通貨膨脹

延伸閱讀

沙加緬度縣法院周邊遍布遊民 法官促市長出手

沙加緬度縣法院周邊遍布遊民 法官促市長出手
遊民危機加劇 華大學者分析：主因住屋缺乏

遊民危機加劇 華大學者分析：主因住屋缺乏
遊民安置政策 需要完整配套

遊民安置政策 需要完整配套
在匹茲堡猶太會堂槍殺11人 兇嫌以精神病求免死

在匹茲堡猶太會堂槍殺11人 兇嫌以精神病求免死
搭捷運 觀百態

搭捷運 觀百態

熱門新聞

圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

2023-07-03 20:29
攝影師紀慶川（右）分享昔日和李玟（左）在舊金山的合影。（圖：紀慶川提供）

難忘李玟親民暖舉 攝影師曝珍貴舊照

2023-07-06 02:17
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

回顧李玟歌后之路 從金山「漁人碼頭」開始

2023-07-06 02:20
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

2023-07-05 23:08
中間白色小屋就是Sung Yoo的住處，位於兩車庫中間。（取自CNBC YouTube影片截圖）

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

2023-07-09 01:43
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇