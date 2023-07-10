車把脫落 8.4萬台兒童腳踏車召回 家長仍支持Woom

消費者林玉梅所購買的Woom就在召回車款內，但她認為，腳踏車保值又好騎，仍願繼續支持。(受訪者提供)

Woom腳踏車公司由於部分自行車款式手把發生脫落，導致19人受傷，總計收到77起的車把脫落或是鬆動通知。被召回的腳踏車為在美國生產的woom 1到woom 6等共六種款式，購買時間為2018年9月到2022年3月之間。這次總計有8.4萬台Woom腳踏車需要召回。

購買到被召回車款的家長林玉梅表示，對產品的信心很大，仍舊會繼續支持。Woom腳踏車是自己研究過後，覺得是同期最輕的兒童腳踏車。就算小孩騎不下，之後轉賣也很保值，她還提到，很多小孩商品都有產品問題召回狀況，自己會多定期檢查腳踏車的螺絲和使用狀況。

同樣也購買到召回車款的家長Kay表示，其實這次召回不用整台腳踏車寄回，只需要花兩分鐘上網申請更換零件，更換也很方便，反而覺得換完更安全。

Kay也表達自己對這個品牌的喜愛，指出這款腳踏車，可以降低小小孩對於學習腳踏車的挫折感，自己小孩才三歲半，就可以靠Woom腳踏車學會自己騎，所以雖然發生產品召回，並不會降低對這個品牌的熱愛。