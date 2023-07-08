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聖他克拉拉縣 芬太尼防治免費講座

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
聖塔克拉拉縣圖書館提供免費類鴉片藥物講座。（聖塔克拉拉縣提供）
聖塔克拉拉縣圖書館提供免費類鴉片藥物講座。（聖塔克拉拉縣提供）

聖他克拉拉縣圖書館區（Library District）和聖他克拉拉縣行為健康服務部（Behavioral Health Services Department）聯手宣導有關類鴉片藥物危機，計畫於7月8日至9月9日期間舉行多場講座，向居民提供有關芬太尼和其他類鴉片藥物危險的重要信息。講座內容包括藥物知識教育、如何識別類鴉片藥物過量等，並將提供非處方藥物納洛酮的使用培訓，這種藥物可以緩解攝入過量鴉片類藥物所造成的影響。

聖他克拉拉縣最近的一份報告發現，從今年4月到5月，涉及芬太尼過量的死亡人數比去年同期增加了一倍多。行為健康服務部主任寺尾（Sherri Terao）說：「我們鼓勵每個人，尤其是30歲以下的人，更多地了解芬太尼及其影響。我們的網站FentFacts.org提供了可能挽救生命的信息，例如在哪裡可以找到資源、支持和免費納洛酮套件等。」

今年早些時候，聖縣議會批准了一項提案，在緊急情況下在縣圖書館內提供和維護納洛酮。縣圖書館館員威克斯（Jennifer Weeks）表示，圖書館工作人員自願學習如何在緊急情況下安全地使用納洛酮，如果需要，圖書館有庫存，但數量有限。她補充說，「許多學區都備有納洛酮，並配備訓練有素的工作人員來管理它。」

民眾可參加任何一場免費的類鴉片藥物過量預防講座。位置有限，需要註冊。完成培訓的參與者將獲得免費的納洛酮套件，送完即止。

防治類鴉片藥物過量 免費講座時間表
防治類鴉片藥物過量 免費講座時間表

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