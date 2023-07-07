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經濟學家：金山經濟並未陷入惡性循環

編譯吳日君／6日綜合報導
經濟學家認為，人們對舊金山的經濟惡性循環憂慮，為時過早。(Getty Images)
經濟學家認為，人們對舊金山的經濟惡性循環憂慮，為時過早。(Getty Images)

舊金山經濟自疫情恢復的情況，在關鍵領域已停滯數月，包括員工重返辦公室、公共交通乘客量與住房成本。但是，舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，舊金山在就業增長等指標展現出強勁實力，並未出現「末日循環」(doom loop)跡象，即居民出走、迫使城市服務削減與稅收暴跌等惡性循環的情況，人們對舊金山經濟惡性循環的憂慮，為時過早。

舊金山確實面臨重大挑戰，有超過半數疫情前員工尚未返回城市工作。根據保全公司「Kastle」數據，舊金山6月份重返辦公室率約為疫情前水平的45%，自2月以來幾乎沒有變化。另外一項城市研究估計，市中心流失了14萬7303名員工，已比2020年3月減少60%。

房地產經紀公司「CBRE」的數據顯示，大型科技公司減少使用辦公室空間、租賃活動極少，6月份辦公室空置率創下31.8%新高紀錄。伊根指出，員工流失是一次痛苦的調整， 心態需要改變。他相信辦公室租金將持續下跌，最終吸引公司再次簽訂租約，辦公大樓將以大幅折扣出售，可能有助於刺激租金下降。

伊根表示，舊金山過去六個月辦公室出勤率的穩定情況顯示，最糟糕的遠距工作趨勢似乎已經過去。根據人口普查，2021年7月至2022年7月期間，舊金山人口流失速度也放緩至0.4%、遠低於前12個月的6.3%。他認為，舊金山人口目前正在溫和增長。

公共交通的客流量仍然疲軟。5月份的Muni地鐵運客量為2019年水平的51%，舊金山市中心BART載客量僅為2019年水平的33%。不過，儘管全球科技公司裁員，舊金山當地就業市場仍強勁。舊金山與聖馬刁縣5月新增5200個職位，其中科技業新增2800個工作、休閒與旅館業增加1700個職位。

與此同時，銷售稅趨勢顯示消費者支出增加，舊金山2023年第一季度徵收3300萬元，高於去年第一季度的3060萬元。Westfield購物中心、Nordstrom等主要商店關閉，可能削弱市中心未來銷售稅，但購物者仍活躍。伊根認為，消費活動不會減少，只是一個非常緩慢的復甦。

舊金山國際機場5月國內航空旅行量與2019年水平持平為83%，但近幾個月的國際旅行量增至2019年水平的93%。

此外，今年舊金山警察局犯罪統計數據相對平穩，是社會治安並未明顯惡化的另一跡象。

舊金山 疫情 租金

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