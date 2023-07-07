加州撥屋崙1.2億 助港口貨運 改善基礎設施等

加州運輸廳長奧米沙金（右一）、屋崙市長盛桃（右二）、眾議員丁右立（左一）、米婭邦塔（右三）以及屋崙港務局長萬威 （左二）。（記者張曼琳／攝影）

加州 運輸廳（CalSTA）廳長奧米沙金（Toks Omishakin）6日在屋崙 港口辦公室所在地傑克倫敦廣場（Jack London Square）宣布，為加州港口和貨運基礎設施計畫提供15億元贈款，用於消除供應鏈障礙、減少空氣污染以及增添就業崗位，其中屋崙港口獲超過1億1900萬元，用以改善基礎設施、推廣創新技術、進行總體現代化投資 等。

當天記者會中，奧米沙金表示，這是加州港口歷史上重要一天。州長紐森宣布將實施15億元港口貨運和基礎設施計畫（Port and Freight Infrastructure Program，簡稱PFIP） ，將有1.2億元用於促進更高效、可持續、有彈性的供應鏈的項目。3.5億元用於13個消除街道鐵路交叉口項目，以提高安全性，減少排放並保持貨物和人員的流通。另外還有約4.5億元，用於零排放基礎設施、機車、船舶和車輛等。

奧米沙金感謝州長紐森和多位州立法者，包括州眾議員丁右立（Philip Ting）、米婭邦塔（Mia Bonta）、州參議員威善高（Nancy Skinner）和屋崙市長盛桃（Sheng Thao）支持本次撥款項目，認為有助確保加州的經濟優勢。

盛桃表示，很榮幸屋崙成為受資助城市之一。（記者張曼琳／攝影）

丁右立表示，消除供應鏈障礙和重建基礎設施至關重要，「因此，我們可以進行巨額投資，使我們的貨運系統變得更清潔、更環保，投資於每天進出港口的所有卡車。」

米婭邦塔表示，本次贈款將成為屋崙市的「非凡的資源」，意味著更好的基礎設施和更多的就業機會，並且讓屋崙成為加州經濟的「樞紐和引擎」。

盛桃表示，很榮幸屋崙成為受資助城市之一，並指出，這筆贈款將幫助由於環境不公正而受到最嚴重傷害的人群，其中包括華裔、非裔等少數族裔社區。