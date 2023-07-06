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聖荷西人倫悲劇 男涉弒母被捕

記者葛歆睿／聖荷西報導
42歲的杰梅因涉嫌刺死自己的母親而被捕，目前被關押在聖塔克拉拉縣監獄，不得保釋。（聖荷西警方提供）
42歲的杰梅因涉嫌刺死自己的母親而被捕，目前被關押在聖塔克拉拉縣監獄，不得保釋。（聖荷西警方提供）

聖荷西市近日發生一宗弒母悲劇，一個名叫杰梅（Amanueal Germay）的男子因涉嫌刺死自己的母親而被捕。據聖荷西警察局（San Jose Police Department，SJPD）稱，這是該市今年以來第18起兇殺案。

警方於6月30日早上7時55分左右接到報警，到達S. 14th Street 200街區的一處住所，發現一名女性長者身受至少一處刀傷。不幸的是，她在現場被宣布死亡。

聖他克拉拉縣驗屍官辦公室將在通知其近親後公佈受害者的身份。

警方在現場聯繫了受害者42歲的兒子杰梅，根據初步調查，他因涉嫌謀殺自己的母親而被拘留，現在被關押在聖縣監獄，不得保釋。

這起事件令人震驚，很難想像什麼可以促使某人對自己的家人、自己的母親做出這樣的行為？警方目前正在努力查明這起嫌疑人的動機和事發當時的情況。任何了解此案相關信息的人，請透過電子郵件聯繫SJPD兇殺組Martinez偵探 #4117：[email protected]，Valosek偵探 #4245：[email protected]，或撥打電話：4082775283。

聖荷西 警察 監獄

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