陳時中灣區演講：破壞生態環境恐致更多病毒

陳時中5日在台灣會館演講，對整個新冠肺炎疫情進行了總結匯報，並現場回答了鄉親的提問。（本報記者／攝影）

中華民國前衛生福利部部長陳時中 5日來到聖荷西台灣會館演講，吸引100餘人報名參與。陳時中在演講中對整個新冠肺炎疫情 進行了總結匯報，並現場回答了鄉親的提問。演講結束當晚，陳時中搭機返回台灣。

陳時中回顧了台灣防疫 經歷了三個階段：阻斷傳播期、提升免疫期、和與病毒共存期，並就全部群聚事件，包括部桃、電子廠、屏東枋山枋寮社區等等，進行了一一說明。

陳時中表示，在政府的迅速反應和民眾的積極配合下，台灣為成功控制疫情的典範。防疫嚴格指數長時期世界最低，對高威脅病毒株防堵最成功，維持低死亡率。

陳時中指出，疫情期間台灣經濟也表現亮眼，民眾正常生活，訂單外貿屢創新高。2020年在絕大多數國家經濟成長率都是負數是的時候，台灣的經濟成長率為3.36%；2021年台灣成長率6.57%。兩年台灣經濟成長率達到10.15%。

陳時中表示，展望未來，更加應當好好發展醫療，布建公共衛生，完善傳染病防治法，提高效率。他認為世界衛生組織應該擔起責任讓訊息更透明，讓各國能夠在訊息透明的情況下，擬定自己的防疫策略。

陳時中還呼籲世衛落實自己章程中的「Leave no one behind」，指出台灣因為不是會員，無法直接獲得資訊，只能透過中國，「轉過一手減慢了，但防疫就是要快。」

陳時中還強調要增強環保意識，因為當氣候、生態環境被破壞，可能給病菌、病毒製造了生存與散播的機會，從而對人類造成威脅。新冠肺炎病毒很可能就是一個例子。而未來隨著環境的破壞，可能會出現更多新的傳染病。