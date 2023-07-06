時人專訪…谷歌創辦人布林前妻 否認偷情馬斯克

谷歌共同創辦人布林（右）前妻莎納漢（左）接受「時人」雜誌專訪，強調和馬斯克並無婚外情。（Getty Images）

谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）前妻莎納漢（Nicole Shanahan）日前接受「時人」雜誌（People）訪問時，極力否認她與億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）有婚外情。

相反地，莎納漢稱，她和馬斯克只有所謂的「同事情誼」（collegial），這是矽谷的「思想家、夢想家和實踐家」社交圈中常見的關係。

莎納漢說，在她女兒被診斷出患有自閉症後，她向患有亞斯伯格症（Asperger's syndrome）的馬斯克尋求建議，希望馬斯克能對治療自閉症的最佳方式提供看法給她。

37歲的莎納漢說：「伊隆（馬斯克）和我有沒有發生過充滿激情的性關係？當然沒有！我們曾經交往過嗎？也沒有！」

莎納漢稱，鑑於馬斯克創辦了神經科技公司Neuralink，她和馬斯克只是討論了如何幫助女兒接受自閉症治療。她說：「這只是一場關於人生和人們如何互相幫助的有意義談話，卻被畫上如此大的紅字，似乎太不公平了。」

莎納漢是屋崙律師、慈善家和投資 人，她在華爾街 日報（Wall Street Journal）於2022年7月報導了她和馬斯克外遇後，被貼上了拜金女的標籤。報導稱，莎納漢外遇後仍和丈夫布林住在一起，但布林得知後，於2022年提出了離婚。

莎納漢說，華爾街日報的報導讓她一夕之間成了名人，也成了全球人們著迷和嘲笑的對象。

根據「時人」的報導，在屋崙長大的莎納漢有一位患有躁鬱症和精神分裂症的父親，她來自中國的母親在成為會計師之前，一直負責維持家庭的生計。莎納漢說：「我的童年非常困苦，充滿悲傷、恐懼和不穩定，父親有時有暴力傾向。」

莎納漢2014年畢業於聖他克拉拉大學（Santa Clara University）法學院，這一年，她認識了布林。她表示，他們的戀情是在布林的母校史丹福大學校園裡閒逛時萌芽的。

然而，與布林結婚並沒有讓她快樂，因為她覺得自己的生活變得孤立，而且很難在過著富裕生活的同時，還能腳踏實地。

離婚後，莎納漢開始從事「真正的工作」，管理一個投資具有地球意識初創企業的創投基金，同時成立Bia-Echo基金會，每天研究和投資有關氣候變遷解決方案、生育健康、社會正義、自閉症療法等計畫。

莎納漢還告訴「時人」，她在參加火人祭（Burning Man）時認識了現在的丈夫史壯瓦瑟（Jacob Strumwasser）。她說：「很開心能讓別人看到真實的自己。」