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灣區年賺10萬是低薪…科技人才不會失業 但技能要求更多

編譯廖宜怡／綜合報導
專家表示，科技創新速度快造成技能落差，科技員工重新學習新技術是必要的。（Getty Images）
專家表示，科技創新速度快造成技能落差，科技員工重新學習新技術是必要的。（Getty Images）

新冠疫情過後，就業市場發生了根本上的變化。隨著現代科技日新月異，特別是生成式人工智慧（Generative AI）風生水起，社會對科技人才的需求不僅有增無減，且更加多元。

在灣區，年收入10萬元被視為是低收入。為了追求財務穩定，在科技界任職的人重新學習新技術幾乎是必要的。專家表示，由於科技創新速度快，造成了技能落差，因此，企業有必要對其勞動力進行投資。世界經濟論壇（World Economic Forum）最近公布的一份報告指出，全球有一半的勞動力需要在2025年之前提高技能。

舊金山勞動力發展公司Springboard共同創辦人檀貝（Gautam Tambay）說：「就業市場即將發生一些巨大的變化，但人們還未意識到這些改變已開始發生。」

檀貝認為，科技勞動力不會減少，但現在存在的一些工作未來可能會消失，被現在不存在、需要新技能的工作所取代。檀貝表示，以搜尋引擎優化（search engine optimization）為例，這類工作在20年前並不存在，但如今發展成一個龐大的行業。

根據世界經濟論壇2020年的報告，未來十年會產生大量就業機會的新興行業包括生成式人工智慧（Generative AI）、空間運算（spatial computing）和量子運算（quantum computing）。

檀貝說：「每當出現大規模革命，例如網路革命，就會創造就業機會，這正是為何提升技能是如此重要的原因。」

和許多美國人一樣，小阿瓦拉多（Rafael Alvarado Jr.）在疫情最嚴重時失業了，他開始思考將來要做什麼。對汽車和電腦科學有興趣的他，夢想成為特斯拉的軟體工程師，但問題是，他沒有工程學位，也沒有可以幫助他走上這條道路的導師。

小阿瓦拉多後來入讀位於東灣利佛摩（Livermore）的拉斯波西塔斯社區大學（Las Positas Community College），獲得副學士學位。當時已在亞馬遜工作的他，繼續接受公司的在職教育，費用由公司支付。最近，他晉升為亞馬遜的IT支援工程師。

Mission Bit是一家幫助舊金山青少年接受技術培訓的非營利組織，執行長奧特加（Christina Ortega）表示，學生和家長非常擔心自己在這座城市的未來。她說：「我看到這些年來科技帶來的顛覆性影響，人們被飆漲的生活成本趕出了舊金山。因此，我們必須儘早提供培訓和資源給人們。」

就業 舊金山 疫情

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