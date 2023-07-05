民俗、舞蹈、體育…天樂語文學校夏令營成果豐

天樂語文學校日前舉行青少年兒童夏令營結業成果展。（天樂語文學校提供）

位於中半島柏林甘的天樂語文學校日前舉行青少年兒童夏令營結業成果展，上百位來賓、家長共襄盛舉。

成立已二十多年的天樂語文學校，培養了上千位學生，學習中文及文化教育，教導倫理道德，致力於推動不只是中華語言文化還有民俗體育活動。這次暑期兒童夏令營為期一周，從6月26日至30日，學生學習的內容涉及民俗藝術、民俗舞蹈及民俗體育，包括書法、各類手工、布袋戲、民俗舞蹈、扯鈴、五步拳等等。

在6月30日的結訓成果展及表演中，家長及來賓見證了孩子這星期的努力成果並欣賞他們的表演，看到扣人心弦的節目都讚賞，在這短暫時間有如此成果，實在不容易。 天樂語文學校董事長葉雲河表示，這次是新冠肺炎疫情緩和後第一次並在戶外辦理此活動。（天樂語文學校提供）

天樂語文學校董事長葉雲河表示，這次是新冠肺炎疫情緩和後第一次在戶外辦理此活動，由於很多家長都出遊、或回台灣、香港、大陸，招生不太容易，但經過很大努力，加上幾位熱心人士贊助及學校提供獎學金，才慢慢有很多學生註冊。除了感謝他們之外，還要感謝學校從小培養出來的學生，已經到高中、甚至大學，有8位都義務回來幫助，再加上家長們熱心幫忙，幾位老師從佛利蒙和桑尼維爾不辭辛勞來教學。葉雲河也感謝台北經濟文化辦事處及僑委會的贊助，才能順利圓滿完成夏令營。