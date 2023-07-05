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花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

宣揚和平反暴力 羽毛球公益賽募捐

記者劉先進／屋崙報導
由美國企業家聯誼會和舊金山青年和平協會聯合主辦的舊金山灣區第三屆「愛和平·反暴力」羽毛球公益比賽於最近在灣區順利舉行。（受訪者供圖）
由美國企業家聯誼會和舊金山青年和平協會聯合主辦的舊金山灣區第三屆「愛和平·反暴力」羽毛球公益比賽於最近在灣區順利舉行。（受訪者供圖）

由美國企業家聯誼會(American Entrepreneur Association)和舊金山青年和平協會(SFYPA)聯合主辦的舊金山灣區第三屆「愛和平·反暴力」羽毛球公益比賽於最近在灣區順利舉行。

本屆比賽由Piedmont High School的公益青年Jessica Liu & Jeremy Tuan負責公益募捐和賽事組織，募捐到的公益資金將用於支持柏克萊加大的青年學生進行和平主題演講，並通過網路向全世界青年宣揚「和平共處·和平發展」的志向和理念。

比賽現場，公益青年Jessica代表舊金山青年和平協會致歡迎詞，表達青年一代對美好和平的熱愛與追求。美國企業家聯誼會會長何華斌(Ben He)代表主辦單位向參賽選手致謝，感謝他們用健康活力的方式和無盡的愛心支持青年一代的公益活動，為華裔未來加力賦能，專注於和平發展和積極造福社會，做出更多的貢獻。

這次的青少年公益活動也得到了很多灣區社區支持，包括了Lanvie服飾、Granite Expo 、Sakura Bistro、UC Dessert、EBA、Anny Tam、Louis Liu等公益企業和個人的愛心支持。

林華中先生和梁啟恩先生等為了提供平台給不同行業的商家們認識與交流，於2005年6月6日創立美國企業家聯誼會，之後在州府正式登記為非牟利機構。聯誼會已從原來的商家交流延伸到關心社區服務，關心年輕人的培養等。該聯誼會最近舉行第十屆會長和新一屆理事換屆選舉大會，產生今年新的理事7人。再由有投票資格的16位理事們投票，全票通過推選何華斌繼續連任聯誼會第十屆新一屆會長。

灣區 舊金山 投票

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