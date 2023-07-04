我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

記者李怡／舊金山報導
圖為Big 19古老纜車。（記者李怡╱攝影）
圖為Big 19古老纜車。（記者李怡╱攝影）

舊金山交通局為慶祝觀光纜車(Cable Car)從發明到運營150周年，乘客自本周起到7月底，可以購買5元日票，當天可無限次搭乘California線觀光纜車。若購13元日票，當天還可以無限次乘搭Muni的所有公共交通。

為了慶祝這一歷史時刻，舊金山交通局還推出系列慶祝活動。包括從2日開始直到10月，古老的42號纜車將在周日上午10時30分至晚上7時服務市民和遊客，並往返於纜車博物館（Cable Car Museum）、華埠及海洋國家歷史公園(Aquatic Park）。

據舊金山交通局消息，市內目前有40輛纜車服務，包括28輛在跑華街（Powell）纜車線上運行的單端纜車，以及12輛在加州（California）街線上運行的雙頭纜車。還有幾十年前退役的「倖存者」纜車，只在特殊活動中服務。

纜車優惠活動還惠及舊金山華埠，市民可搭乘古老的42號纜車去華埠購物消費，也可乘坐纜車去海洋國家歷史公園和漁人碼頭，以及換乘中央地鐵路線，在國慶假期自由穿梭於城市的每個景點和角落。

其他慶祝活動還包括參觀Muni的木工工廠、在舊金山公共圖書館舉辦具有歷史意義的纜車照片展等系列活動。Big 19纜車稍後會在每周六定期行駛在加州大街上供民眾乘坐。恰逢纜車行駛150周年紀念，市交通局還將在8月2日重新呈現哈利迪設計的首條纜車服務。

市交通局和非營利性機構「市場街鐵路」（Market Street Railway）也將與十幾個社區組織合作，在今年夏季和冬季舉辦一系列特別活動，以提高纜車載客量。屆時舊金山居民還將有史以來首次可以參觀纜車修理工廠，甚至已消失的路線「幽靈」纜車也會特別出現，為市民服務。

第三區市議員兼議長佩斯金表示，舊金山的纜車首次啟動於1873年。但是因地震和火災的發生被毀壞了三次。現在纜車依舊服務著市民和來自世界各地的遊客，也是舊金山韌性和毅力的象徵。感謝一直維護和駕駛車輛的員工。

市長布里德表示，舊金山的纜車幾乎與這裡的第一批居民同時出現。希望這一歷史古蹟帶著世界各地的遊客和居民，去深度品嚐舊金山的美食和欣賞這裡的美景，帶領更多的遊客和居民回到舊金山。

舊金山 華埠 加州

上一則

豬欄新規恐致漲價 7月前屠宰允販售

下一則

金山地檢長謝安宜 再駁回警員開槍案

延伸閱讀

中華總會館總董交接 謝躍池接任總董

中華總會館總董交接 謝躍池接任總董
國慶假期僅70℉ 舊金山吸引灣區民眾避暑

國慶假期僅70℉ 舊金山吸引灣區民眾避暑
灣區國慶煙火、遊行 這裡看

灣區國慶煙火、遊行 這裡看
舊金山籌備APEC會議 商界力挺

舊金山籌備APEC會議 商界力挺
高院平權裁決 舊金山高校會盡力保持學生多元

高院平權裁決 舊金山高校會盡力保持學生多元

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

2023-07-03 20:29

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往