舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

圖為Big 19古老纜車。（記者李怡╱攝影）

舊金山 交通局為慶祝觀光纜車(Cable Car)從發明到運營150周年，乘客自本周起到7月底，可以購買5元日票，當天可無限次搭乘California線觀光纜車。若購13元日票，當天還可以無限次乘搭Muni的所有公共交通。

為了慶祝這一歷史時刻，舊金山交通局還推出系列慶祝活動。包括從2日開始直到10月，古老的42號纜車將在周日上午10時30分至晚上7時服務市民和遊客，並往返於纜車博物館（Cable Car Museum）、華埠 及海洋國家歷史公園(Aquatic Park）。

據舊金山交通局消息，市內目前有40輛纜車服務，包括28輛在跑華街（Powell）纜車線上運行的單端纜車，以及12輛在加州 （California）街線上運行的雙頭纜車。還有幾十年前退役的「倖存者」纜車，只在特殊活動中服務。

纜車優惠活動還惠及舊金山華埠，市民可搭乘古老的42號纜車去華埠購物消費，也可乘坐纜車去海洋國家歷史公園和漁人碼頭，以及換乘中央地鐵路線，在國慶假期自由穿梭於城市的每個景點和角落。

其他慶祝活動還包括參觀Muni的木工工廠、在舊金山公共圖書館舉辦具有歷史意義的纜車照片展等系列活動。Big 19纜車稍後會在每周六定期行駛在加州大街上供民眾乘坐。恰逢纜車行駛150周年紀念，市交通局還將在8月2日重新呈現哈利迪設計的首條纜車服務。

市交通局和非營利性機構「市場街鐵路」（Market Street Railway）也將與十幾個社區組織合作，在今年夏季和冬季舉辦一系列特別活動，以提高纜車載客量。屆時舊金山居民還將有史以來首次可以參觀纜車修理工廠，甚至已消失的路線「幽靈」纜車也會特別出現，為市民服務。

第三區市議員兼議長佩斯金表示，舊金山的纜車首次啟動於1873年。但是因地震和火災的發生被毀壞了三次。現在纜車依舊服務著市民和來自世界各地的遊客，也是舊金山韌性和毅力的象徵。感謝一直維護和駕駛車輛的員工。

市長布里德表示，舊金山的纜車幾乎與這裡的第一批居民同時出現。希望這一歷史古蹟帶著世界各地的遊客和居民，去深度品嚐舊金山的美食和欣賞這裡的美景，帶領更多的遊客和居民回到舊金山。