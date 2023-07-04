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國慶煙火 氣象局： 可能又是霧裡看花

記者李怡 / 舊金山報導
國家氣象局預測，4日下午雲霧將籠罩舊金山海灣，會影響到晚上觀看煙花的效果。（記者李怡╱攝影）
國家氣象局預測，4日下午雲霧將籠罩舊金山海灣，會影響到晚上觀看煙花的效果。（記者李怡╱攝影）

據國家氣象局3日預測，國慶節4日晚上會有霧氣席捲舊金山金門大橋，可能會使得2023年國慶節煙火燃放，像去年一樣是「霧裡看花」。可能會讓灣區民眾失望。

今年舊金山的國慶煙火燃放將在4日晚上 9時30在漁人碼頭開始。國家氣象局預計，白天霧氣將會進入海灣，到傍晚，雲霧將會覆蓋金門大橋。且當天氣溫較低只有50度左右，陣風時速高達25哩每小時，提醒前來觀賞煙火的民眾多添加衣物。

如舊金山大霧，好在灣區其他多個城市野會在4日都會有燃放煙火和系列慶國慶活動。

距舊金山開車30分鐘的北部小鎮蘇沙利度（Sausalito）4日將於上午10時在第二大道和Main大道拐角處開始遊行慶祝，沿Bridgeway，前往Caledonia，最後在Dunphy Park結束。煙火表演將於晚上9時15開始在Gabrielson Park舉行。

聖荷西第10區煙火燃放於4日晚上9時15分在聖荷西Almaden Lake Park舉行。慶祝活動於下午3時開始，有美食廣場、娛樂節目以及臉部彩繪等家庭活動。

第46屆阿拉米達國慶日遊行，於上午10時開始。此次遊行是全國最長的遊行，路線全長3.3哩，共有170多個隊伍參加。遊行將吸引超過6萬名觀眾，包括馬術隊、舞蹈隊、花車、骨董車等。

以上活動均可免費入場，但建議儘早到達，並安排好車輛停放。

據國家氣象局預測，4日下午雲霧將籠罩舊金山海灣，會影響到晚上觀看煙火的效果。（記...
據國家氣象局預測，4日下午雲霧將籠罩舊金山海灣，會影響到晚上觀看煙火的效果。（記者李怡╱攝影）

舊金山 灣區 金門大橋

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